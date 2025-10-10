『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』来年2.13公開へ！ 炎の中で笑みを浮かべる銀時の場面写真解禁
本日10月10日、『銀魂』“銀さん”こと主人公・坂田銀時の誕生日に、アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開日が発表。2026年2月13日より公開されることが明らかとなり、併せて場面写真も解禁された。
【動画】2026年公開決定！ 『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』特報
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタート。
2003年連載開始から約20年を経た現在も、「銀魂20周年プロジェクト」として全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開、そして、20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』が2026年に公開されることが8月に解禁され、連載が終了した今もなお、さまざまなメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』では、圧巻のアクションと熱いドラマを、新エピソードとともに大スクリーンのシネマスコープサイズで描く。
今回解禁された場面写真には、火の粉が舞い散る猛火の中で、不敵な笑みを浮かべてみせる銀時の姿が。銀時の額から首にかけて血が流れており、燃え盛る炎の中で壮絶な戦いが繰り広げられることを予感させる。2026年2月の映画公開に向けて、本日、銀さんの誕生日より、「新銀魂大炎上祭」が開幕。『銀魂』が日本の冬を最高にアツくする。
さらに、本日でYouTube『銀魂チャンネル』は開設5周年を迎える。これを記念して、チャンネルでこれまで期間限定配信されたエピソードの中から再生数上位トップ3の人気エピソードを配信。
2020年10月に映画『銀魂 THE FINAL』（2021）の公開前にオープンした本チャンネルは、現在、登録者数約70万人。これまで数々のテレビアニメエピソードや劇場版を配信しファンの方々と共に歴史を刻んできた本チャンネルだが、一体どのエピソードが最も視聴されていたのか？ 本日10月10日20時より期間限定で配信される。
『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』は、2026年2月13日公開。
【動画】2026年公開決定！ 『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』特報
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタート。
原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』では、圧巻のアクションと熱いドラマを、新エピソードとともに大スクリーンのシネマスコープサイズで描く。
今回解禁された場面写真には、火の粉が舞い散る猛火の中で、不敵な笑みを浮かべてみせる銀時の姿が。銀時の額から首にかけて血が流れており、燃え盛る炎の中で壮絶な戦いが繰り広げられることを予感させる。2026年2月の映画公開に向けて、本日、銀さんの誕生日より、「新銀魂大炎上祭」が開幕。『銀魂』が日本の冬を最高にアツくする。
さらに、本日でYouTube『銀魂チャンネル』は開設5周年を迎える。これを記念して、チャンネルでこれまで期間限定配信されたエピソードの中から再生数上位トップ3の人気エピソードを配信。
2020年10月に映画『銀魂 THE FINAL』（2021）の公開前にオープンした本チャンネルは、現在、登録者数約70万人。これまで数々のテレビアニメエピソードや劇場版を配信しファンの方々と共に歴史を刻んできた本チャンネルだが、一体どのエピソードが最も視聴されていたのか？ 本日10月10日20時より期間限定で配信される。
『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』は、2026年2月13日公開。