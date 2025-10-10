元「モーニング娘。」でタレントの矢口真里が１０日までに、自身のインスタグラムを更新。次男の誕生日を祝ったことを明かした。

矢口は「最近本当にバタバタな毎日なんですが、この間改めて次男くんのお誕生日お祝いをすることができました」と報告。「４歳のニコニコボーイ 笑顔が本当に可愛くて←親バカ この笑顔を見るために毎日色んなこと頑張れます！！絵を描いたり歌を歌ったりアンパンマンや可愛い物が大好きみんなの癒し系男子で家族親族メロメロです」と明かした。

続けて「誕生日プレゼントはお絵描きボードのついている机と椅子にしました じぃじやばぁばや妹達からもプレゼントを沢山もらって、ニッコニコの次男くんでした 長男は甥っ子と遊んでたので、おとうちゃんと次男と私で『４』を作ってみました お誕生日おめでとう これからもいっぱい食べていっぱい遊んで、健康に大きくなってください 大好きだよ」と思いをつづって締めくくった。写真では次男の様子や家族で「４」を作る姿や似顔絵などをアップした。

この投稿には「誕生日おめでとう」「みんなで作った『４』ステキ」「忙しくても、いいお母さんだよ」「相変わらずお母さん（やぐっちゃん）が可愛いすぎる〜！」「最高の癒しだょねー」などの声が寄せられている。