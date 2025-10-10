韓国ガールズグループのTWICE（トゥワイス）が、世界最大の女性ランジェリーファッションショーの舞台に立つ。

9日（現地時間）、ヴィクトリアズ・シークレット（Victoria's Secret）は公式YouTubeチャンネルを通じて、10月15日に米国ニューヨークで開催される「2025 ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー」のミュージカルゲストのラインナップを公開した。

TWICEは、カロルG、マディソン・ビアー、ミッシー・エリオットとともにゲストリストに名を連ねた。ヴィクトリアズ・シークレットはTWICEを「新記録を打ち立てたK−POPグループ（Record breaking K−POP group）」と紹介した。

ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショーは、毎年年末に開かれるヴィクトリアズ・シークレットのランジェリーおよびナイトウエアのファッションショーだ。背中につける独特な“翼”がトレードマークで、ジジ・ハディッド、ベラ・ハディッド、アドリアナ・リマ、ケイト・モスなど数多くのトップモデルがランウェイに立ってきた。