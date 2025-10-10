【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#43

海外のプロキャディーはコースについての情報交換をしているとよく聞きますが、僕らはしないですね。個人の主観に基づく情報は当てにならないし、必要だと思えば自分で調べます。

だからといって、キャディー同士の交流がないわけではありません。それどころか、頻繁にやりとりしています。

僕は男女両ツアーが職場ですから、それぞれのツアーキャディーによるグループLINEに入っています。これはとても便利です。練習ラウンドが早朝スタートで、早くコースに着いた人はクラブハウスのインフォメーションボードの写真を送ってくれます。このボードにはクラブハウスのオープンとクローズ時間、プロアマのスタート時間、試合のローカルルールなど、あらゆる「お知らせ」が明記されています。

また、「キャディー駐車場はここです」と写真付きで教えてくれるし、「グレーのレンタカーのスモールライトがつけっぱなしですよ」「キャディーの送迎バスで〇×の落とし物がありました」と、すぐに教えてくれます。

急に仕事が入り、宿舎が決まっていない人が「同じホテルで空いている部屋はありませんか」と尋ねると、「〇×ホテルで月曜日から日曜日まで3部屋空いています。私に連絡ください」と返信がきます。試合前日にはピンポジションシートの画像も運営サイドから送られてくるし、早朝に雨が降っていれば遅いスタートのキャディーに「スタートが30分遅れます」と連絡してくれます。もちろん、僕が発信するケースもあります。

SNSが最も有効なのは仕事探しです。

「日本女子オープンの週に〇×プロがキャディーを探しています。私に連絡ください」

このように選手の名前が明記してある時は、とにかくキャディーを探しているので、連絡すれば即決です。

「日本女子オープンの週にキャディーを探しています。私に連絡ください」と、名前を伏せていることもよくあります。これは、手を挙げたキャディーが複数いれば、プロが選びたい場合です。過去にコンビを組んだ経験や、選手間の情報交換により、キャディーの性格や話し方、グリーンや風の読み、クラブを渡すタイミングなどから「好み」があるようです。

4日間大会なら月曜日の練習ラウンドから最終日まで7日間もの長丁場です。勝負の世界ですから、自分の能力を最大限に発揮するためには当然の選択だと思います。

実は、僕も同じです。

仕事が決まっていない大会がある時は、まず、試合会場でキャディー仲間に「9月の〇△の試合でキャディーを探している選手はいるかな」と聞いて回ります。何人かいれば、その中から選ぶようにしています。グループLINEでお願いすれば時間はかかりませんが、100％の仕事をするには選手同様、「選択」は大事です（笑）。

（梅原敦／プロキャディー）