桜田ひより、“プライベートな質問”に苦手意識「相手があんまり悪い気はしないように…」

10月8日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、桜田ひよりが出演。“苦手な質問”について話した。

番組では今回、“人付き合いから逃げたい女”というテーマで出演者らがトークを展開。

この中で、桜田は、「一番最初の距離の詰め方って人それぞれだと思うんですけど、やっぱり私どうしても個人情報とかプライベートな質問されるのがすごく苦手なので」と切り出し、「かと言ってそこで嘘をついたらバレちゃいそうじゃないですか？だから『個人情報です』って言います」と、プライベートな質問はきっぱり断ると話すと、スタジオからは、「結構厳しい言葉」と声があがった。

これを受けて桜田は、「でも相手があんまり悪い気はしないように、ちょっとニコニコしながら言います。『あ、ちょっと、ごめんなさい。個人情報です』って」と実践してみせるも、出演者からは、「気分悪いな〜」とツッコミ。

さらに、他の出演者から、「どの辺が個人情報かもわかんなくなって。好きな色は聞いていいの？」と言われると、桜田は、「大丈夫です」と答えたが、「普段仲良い人誰？」という質問には、「え？えっと…個人情報です」とコメントし、笑いが起きていた。