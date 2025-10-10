「ミュージックバンク(字幕付き) #1266」

巨匠・山田洋次監督の91本目となる映画「TOKYOタクシー」(11月21日(金)公開)において、主演の倍賞千恵子や、19年ぶりに山田作品に参加する木村拓哉を筆頭に、蒼井優、笹野高史、小林稔侍ら、名だたる"山田組"が顔を揃える中で、日本映画デビューを果たしているイ・ジュニョン。

主人公・すみれ(倍賞千恵子)の若かりし頃の初恋相手、キム・ヨンギを演じ、短いシーンながら鮮烈なインパクトを放っているジュニョンだが、もともとはU-KISSのJUN(ジュン)として、K-POP界では広く知られた存在だ。

9月22日には1stミニアルバム「LAST DANCE」をリリースし、歌手として約5年ぶりにカムバックしたことでも注目を集めており、韓国KBSの音楽番組「ミュージックバンク #1266」(韓国放送日：2025年9月26日)でも健在ぶりをアピールした。

■U-KISSの"マンネ"、JUN(ジュン)ことイ・ジュニョンがソロで発揮する音楽的才能

U-KISS時代から楽曲制作に携わり、ダンサーやラッパーとしても多彩な音楽的才能を発揮してきたジュニョン。今回もアルバム収録曲の作詞・作曲に参加するなど、随所にそのこだわりが現れている。

タイトル曲「Bounce」では、タイトなヒップホップのビートを楽しむような躍動感あふれるパフォーマンスで、ラップからダンスまでこなすリズム感の良さをアピール。キャップを後ろ向きに被ったやんちゃな姿でのノリノリなステージは、俳優としてのイメージが定着した今となっては新鮮だ。

また、Wタイトル曲「Why are you doing this to me」のステージでは一転、爽やかな白のニットに身を包み、しっとりとしたバラードを歌唱。別れを迎える恋人たちの感情を歌ったこの曲では、「Bounce」とは相反する魅力を打ち出し、切なくも力強い歌声で会場を魅了していた。

番組MCを務めるILLITのMINJU(ミンジュ)と俳優のムン・サンミンによるインタビューでは、「Bounce」というタイトルにちなみ、心が弾んだことを尋ねられると、「今日は本当に興奮している。『Bounce』を聴きながらここに来るのも、ファンに会えるのも楽しみだった」と、自身の心境を率直に明かしたジュニョン。MCと共に、「Bounce」の一節を一緒に踊る場面もあり、久しぶりの歌手活動を楽しんでいる様子も印象的だった。

■グループ活動再開にも期待大！EXOのリーダー、SUHO(スホ)のソロカムバック

また「#1266」で同じくソロとして注目を集めていたのが、EXOのリーダー、SUHO(スホ)のカムバックだ。

4thミニアルバム「Who Are You」(9月22日発売)のリリース直前には、EXOのマンネ・SEHUN(セフン)が除隊し、KAI(カイ)やCHANYEOL(チャンヨル)と共にライブ配信を行ったSUHO。ようやくメンバー全員の兵役が終了し、グループ活動の再開を予告したことでもファンを喜ばせたばかりだ。

そんなホットなタイミングでの出演となった今回、アルバムの同名タイトル曲「Who Are You」をパフォーマンス。バックバンドを従えて登場したSUHOは、力強い歌声からファルセットまで変幻自在のボーカルに加え、満面の笑顔が飛び出す躍動感あふれるステージを展開。ソロとしての充実ぶりを示すと同時に、今後のグループ活動への期待も予感させるものだった。

■"STARSHIP"の新鋭・IDID(アイディッド)、デビューから僅か12日で首位獲得という快挙に歓声！

ソロ歌手の躍進が目立った「#1266」ではあるが、今週の首位を獲得したのは、9月15日にデビューしたばかりの7人組ボーイズグループ・IDID(アイディッド)。

IVEやMONSTA Xが所属するSTARSHIP Entertainmentのオーディション番組「Debut's Plan」から誕生した彼らは、この日、1st EP「I did it.」のタイトル曲「CHAN-RAN」を披露した。

出演者が一堂に会した番組エンディングで首位が発表されると、リーダーのJANG YONGHOON(チャン・ヨンフン)が、デビューから僅か12日での首位獲得という快挙に対する喜びや感謝をコメント。恒例のアンコールステージでは、他のアーティストに何度もお辞儀しながらも、事前に発表した公約通り、おでこや首に冷却シートを貼って"クンジョル(跪いて頭を下げる)"するというユニークなステージを展開した。

■BTSの後輩・CORTISをはじめ、KickFlip(JYP)、Hearts2Hearts(SM)、AxMxP(FNC)...と、各事務所の新人グループの新曲も続々！

またIDIDの他に、今年デビューした各事務所の新人グループが大集結しているのも、「#1266」の見どころだ。

JYP Entertainmentより2025年1月にデビューし、Stray Kidsの弟グループとして注目を集めるKickFlip(キックフリップ)は、3rdミニアルバム「My First Flip」(9月22日発売)のタイトル曲「My First Love Song」を披露。

また、aespaに続くガールズグループとしてSM Entertainmentより2025年2月にデビューしたHearts2Hearts(ハーツトゥハーツ)は、初のミニアルバム「FOCUS」(10月20日(月)発売)より先行配信された「Pretty Please」をパフォーマンスした。

そして、BTS、TOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSIC発の若きクリエイター集団、CORTIS(コルティス)は、メンバー全員が制作に参加した1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」(9月8日発売)の収録曲「FaSHioN」を披露。

さらに、FTISLAND、CNBLUEら数々のアイドルバンドを世に送り出してきたFNC Entertainment発の新鋭・AxMxP(エイエムピー)は、 1stフルアルバム「AxMxP」(9月10日発売)のタイトル曲「I Did It」でバンドサウンドを奏でるなど、それぞれ異なる個性が感じられるステージの数々は、K-POPの新たな世代の誕生と多様性を感じさせた。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

ミュージックバンク(字幕付き)

#1266(韓国放送日：2025年9月26日)

放送日時：2025年10月10日(金)18:35〜、10月11日(土)18:20〜

※字幕付き放送は毎週(金)18:35〜、毎週(土)18:20〜

チャンネル：KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

