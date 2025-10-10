商品を自由に持ち出しまとめて試着・購入‐ららぽーと海老名に期間限定で新サービス
三井ショッピングパーク ららぽーと海老名は11月4日〜11月13日、館内ショップの商品を自由に持ち出してまとめて試着・購入できる新サービス「LaLa Pick(ララピック)」を試験的に導入する
新サービス「LaLa Pick(ララピック)」
同取り組みは、これまでショップごとに試着を繰り返さなければならず、手間や時間がかかっていたファッション購買体験に対し、複数店舗の商品を一度に試して比較・検討できるというもの。
事前予約者には、専用カートまたはバッグ、専用モバイル端末を貸与。利用者は、館内の対象ショップの商品を自由に持ち出して、4F「LaLaport CLOSET」会場でまとめて試着・購入できる環境を整備する。
新サービス「LaLa Pick(ララピック)」利用フロー
対象となるのは、三井ショッピングパーク会員で、対象ショップはアパレル・服飾雑貨店舗。
「LaLa Pick」参加ショップ ※10月7日時点
この取り組みを通して、利用者ニーズや運用知見を収集し、2027年度以降の本格展開に向けたサービス開発・アプリ実装を検討する。
新サービス「LaLa Pick(ララピック)」
同取り組みは、これまでショップごとに試着を繰り返さなければならず、手間や時間がかかっていたファッション購買体験に対し、複数店舗の商品を一度に試して比較・検討できるというもの。
新サービス「LaLa Pick(ララピック)」利用フロー
対象となるのは、三井ショッピングパーク会員で、対象ショップはアパレル・服飾雑貨店舗。
「LaLa Pick」参加ショップ ※10月7日時点
この取り組みを通して、利用者ニーズや運用知見を収集し、2027年度以降の本格展開に向けたサービス開発・アプリ実装を検討する。