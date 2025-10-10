「今日の私は、さすがに凄かった」北斗晶、朝3時半に起床後ハードスケジュールこなす「無理しないで」
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶さんは10月8日、自身のInstagramを更新。多忙なスケジュールを公開し、話題を呼んでいます。
【写真】北斗晶＆佐々木健介の仲良しショット
また、「良く頑張った私」と自分をねぎらう言葉も添え、「リアルタイムの私は、新幹線で移動中。絶対に寝過ごさないようにしなくちゃ〜」ともつづり、忙しい中でも前向きに頑張る姿をのぞかせています。
この投稿にファンからは、「北斗さん､よく働きますね。凄いです！」「無理しないでくださいね」「お身体に気を付けて、すーちゃんと沢山遊べますように！」「ムリしないように頑張ってくださいね！食べて食べて寝てください」とねぎらう声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
忙しい1日を公開北斗さんは「今日の私は、さすがに凄かった」とコメントし、7枚の写真を投稿しています。写真には、夫の佐々木健介さんとのツーショットや、収録スタジオで撮影したものなど、さまざまなシーンが収められています。3時30分に起床し、生放送や収録、打ち合わせなどをこなしたというハードな1日を報告しました。
テレビ出演以外にも大活躍北斗さんは6日にもInstagramを更新し、大阪で行われたトークショーの様子を紹介しています。9月にはお笑いコンビ・ハイヒールのモモコさんと一緒に、健康をテーマにしたトークショーにも出演するなど、テレビの枠を超えて幅広く活動しています。これからも体調に気を付けながら、元気に活躍を続けてほしいですね。
