地区シリーズ第1戦はPO初登板…6回9K3失点で初勝利

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に「1番・指名打者」で先発出場。7回2死二、三塁の好機で申告敬遠を受けた。

大谷はワイルドカードシリーズ第1戦で2本塁打の活躍を見せたが、地区シリーズに入ってからは快音が聞かれず。第3戦まではわずか1安打のみ。この日も天敵クリストファー・サンチェスと対戦。試合前時点で9打数1安打8三振と苦手にしていた。この日も初回の第1打席は三飛、第2打席は三ゴロ失策に倒れていた。第3打席は3球で空振り三振だった。

フィリーズは7回1死一、二塁で守護神のデュランを登板させた。満塁となり、ベッツが押し出し四球を選んで同点にした。

第3戦の試合後には、デーブ・ロバーツ監督は不振の理由について「（対戦の多い）左投手は理由の1つだと思うけど、（打席内での）判断がよくないと思う。現時点では（正しい）スイングの判断ができていない。それが私の見解だ」と指摘していた。（Full-Count編集部）