寒くなると恋しくなる！ 個性豊かな“ニットトップス”をいち早くチェック

寒くなると恋しくなるのが、やわらかな風合いのニットトップス。編み地や素材に特徴のあるもの、ジップデザインやジャケットタイプなど秋冬のワードローブに加えたい、個性豊かなニットをいち早くご紹介。

ボリュームを持たせた袖のデザインが愛らしい

ニットカーディガン\110,000（ミスター ミトンズ/RHC ロンハーマン TEL. 0120-983-781） ロングTシャツ\12,100（テイクス/シンゾーン ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088）

ハンドメイドによる、肉厚で立体的な編み地があたたかみのある表情。

乙女心をくすぐるペールピンクのニット

ニットカーディガン\53,900（eleven 2nd/ys） ネックレス\50,600（アイムオーケー TEL. 03-5412-1975）

ラムズウールとヤクウールをふっくらと編み上げたニットは、ソフトな肌ざわりが心地いい。

グリーンを効かせたミックスカラーが表情豊か

ニットジャケット\38,500（クレプスキュール/オーバーリバー info@overriver.com）

ゆったりしたシルエットながら、だらしなく見えないサイズ感が絶妙。トップスとしてもアウターとしても重宝する。ユニセックスアイテム。

レイヤードで差がつくハーフジップデザイン

ニット\49,500 シャツ\29,700（共にザ シンゾーン/シンゾーン ルミネ新宿店） パンツ\25,300（RHC/RHC ロンハーマン） ピアス\55,000（アルト/アッシュ・ペー・フランス） スニーカー\9,900（コンバース/コンバースインフォメーションセンター TEL. 0120-819-217） ソックス\3,300（ブルーフォレ/リトルリーグ インク TEL. 080-0300-1291）

大きな襟のハーフジップニットは、スカートにもパンツにも合わせやすい丈感がポイント。ジップの開閉具合で違った表情を楽しめて、デイリーに活躍すること間違いなし。