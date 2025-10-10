寒くなると恋しくなる！ 個性豊かな“ニットトップス”をいち早くチェック

寒くなると恋しくなるのが、やわらかな風合いのニットトップス。編み地や素材に特徴のあるもの、ジップデザインやジャケットタイプなど秋冬のワードローブに加えたい、個性豊かなニットをいち早くご紹介。

ボリュームを持たせた袖のデザインが愛らしい

ニットカーディガン\110,000（ミスター ミトンズ/RHC ロンハーマン TEL. 0120-983-781）　ロングTシャツ\12,100（テイクス/シンゾーン ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088）

ハンドメイドによる、肉厚で立体的な編み地があたたかみのある表情。

乙女心をくすぐるペールピンクのニット

ニットカーディガン\53,900（eleven 2nd/ys）　ネックレス\50,600（アイムオーケー TEL. 03-5412-1975）

ラムズウールとヤクウールをふっくらと編み上げたニットは、ソフトな肌ざわりが心地いい。

グリーンを効かせたミックスカラーが表情豊か

ニットジャケット\38,500（クレプスキュール/オーバーリバー　info@overriver.com）

ゆったりしたシルエットながら、だらしなく見えないサイズ感が絶妙。トップスとしてもアウターとしても重宝する。ユニセックスアイテム。

レイヤードで差がつくハーフジップデザイン

ニット\49,500　シャツ\29,700（共にザ シンゾーン/シンゾーン ルミネ新宿店）　パンツ\25,300（RHC/RHC ロンハーマン）　ピアス\55,000（アルト/アッシュ・ペー・フランス）　スニーカー\9,900（コンバース/コンバースインフォメーションセンター TEL. 0120-819-217）　ソックス\3,300（ブルーフォレ/リトルリーグ インク TEL. 080-0300-1291）

大きな襟のハーフジップニットは、スカートにもパンツにも合わせやすい丈感がポイント。ジップの開閉具合で違った表情を楽しめて、デイリーに活躍すること間違いなし。

写真・多田 寛　スタイリスト・郄品逸実　ヘア＆メイク・飯嶋恵太（mod's hair）　モデル・MAYA（JOKER）　文・瀬尾麻美

anan 2465号（2025年10月1日発売）より