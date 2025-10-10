園の行事写真、我が子だけが“ゼロ枚”。この悲しみ、誰に言えばいい？【ママリ】

娘の写真が1枚もない…

園の夏祭りで娘の写真が1枚もなく、ショックを受けています。先生に伝えても良いでしょうか。

園の夏祭りがありました。

先生達がiPadで写真を撮っていました。

先日写真の販売があったのですが、480枚のうち1枚も娘の写真はありませんでした。

他のファミリー写真、ピンの写真たくさんありましたが娘の姿は1枚も見当たらなくて正直びっくりとショックで泣けてきてしまいました。初めて泣かずに行事を参加することができたので楽しみにしていました。



もう済んでしまったことなので仕方ないのですが、先生に伝えてもいいものなのでしょうか。 出典：

子どもが関わるイベントで撮ってもらった写真にガッカリしたことはありませんか。アプリ「ママリ」には子どもが通う園で夏祭りの写真に、娘が写っていなかったという投稿がありました。投稿者さんは、園の夏祭りで楽しそうだった娘の写真を楽しみにしていたところ、販売用の写真の中に娘の写真が1枚もなく、驚いて泣いてしまうほどショックを受けてしまいました。このことを先生に伝えるべきか悩んでいるそう。

幼稚園や保育園の子どもの行事、できるなら写真に残して思い出として取っておきたいもの。しかし、投稿者さんは子どもの通う園で販売用の写真を見ていたところ、娘の写真が1枚もなく、びっくりして泣いてしまうほどショックを受けてしまいました。



娘が初めて泣かないで参加できた夏祭り行事だったのに、園の先生が撮った写真の中に娘が写っていないなんて…投稿者さんは勝手に期待をしていたところもあり、その反動で気持ちが沈んでしまったようです。このことを先生に伝えるべきか迷っています。

先生への伝え方について、さまざまな声が

この投稿にさまざまな声が寄せられました。



その中に「伝えていい」というコメントがありました。

1枚もないのはショックですね😭

伝えていいと思います！同じ立場だったら伝えます！ 出典：

先生に「娘が写っていないと伝えていい」、という意見がありました。この方はもし自分が同じ立場だったらと、投稿者さんの気持ちに寄り添った意見をくれました。「娘が写っていない」と言って誰かが傷つくわけでもありませんし、気負わずに先生に伝えてみるといいのではないかと思います。



この他に「写真をアップし忘れていないですか？」と先生に聞いてみるといいというコメントがありました。

それはショックですよね😭

「購入したかったのですが、うちの子の写真がなくて…写真はあれで全部でしょうか？💦」みたいな感じで伝えると思います！

撮ったのにアップし忘れてませんか？？みたいなていで！

実際あるのにアップされてないだけかもしれないですし！ 出典：

もしかして写真をアップし忘れているかも、と先生に聞いてみるのはどうかという意見がありました。先生も意図的に投稿者さんの娘の写真を撮っていないわけではないでしょう。お互いに気まずくならないように、自然な会話の中から「写真はこれだけですか？」と聞くのもいい方法ですね。

先生に伝えても問題ない、直接言いにくいなら連絡帳を使うのもおすすめ

せっかく子どもも親も楽しみにしていた行事だったのに、親のほうがガッカリすることになり投稿者さんは悲しかったですね。しかし、先生の方もわざとではないはずなので、今回のことははっきりと伝えてもいいでしょう。もし直接伝えにくいなら子どもが使う連絡帳などで文字を使って伝えるのもおすすめです。聞かずに終わるよりも聞いてみた方がスッキリするはずですし、どんな内容であっても先生からの返事を聞けば投稿者さんの気持ちも晴れるのではないでしょうか。

