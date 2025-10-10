◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

勝てばリーグ優勝決定シリーズに進出するドジャースの先発Ｔ・グラスノーが、フィリーズ戦で６回まで２安打無失点と快投を披露した。

初回１死でシュワバーに二塁打を打たれたが、無失点で立ち上がった。初回２死から４回１死で四球を与えるまで８者連続アウト。６回２死でボームにこの日２本目の安打を打たれたが、続くマーシュからこの日８つ目となる三振を奪取。この回で降板した。

６イニングで８３球を投げて２安打３四球８奪三振。４日の地区シリーズではリリーフ登板で１回２／３を２安打無失点に抑えており、今ポストシーズン通算防御率０・００をキープした。

だがドジャースは２番手シーハンが７回１死二塁からカステラノスに適時二塁打を打たれ、先取点を許した。

フィリーズ先発サンチェスもグラスノー同様に好投。第１戦以来のマウンドで前戦は大谷から３打席連続三振を奪っていたが、この日も３打席目まで三邪飛、野選、空三振と封じた。