「すべての疲れが吹っ飛ぶ！」と話題。元テレ東アナが“赤ちゃん実況”動画で90万人を笑顔にした理由
かわいい赤ちゃんに、まるでニュース番組のような口調で楽しい実況がついた動画チャンネル「実況ベイビー」。例えば猫の帽子をかぶって一生懸命歩く赤ちゃんの姿を「借り物競争」に見立てて、スポーツ中継のように臨場感たっぷりの実況を添えるなど、公開されている赤ちゃんの実況動画はどれも破壊力抜群のかわいさ！
見る人を笑顔にするこのチャンネルは、現在総フォロワー数90万人を誇る人気コンテンツとなっています。運営するのは、元テレビ東京アナウンサーの原田修佑さん。なぜプロの実況者が、赤ちゃんの日常をテーマにしたチャンネルを始めたのか。原田さんにお話を聞きました。
◆コロナ禍に見つけた趣味から始まった
──原田さんは、元テレビ東京アナウンサーという経歴をお持ちですが、「実況ベイビー」を始められたきっかけは何だったのでしょうか。
原田修佑さん（以下、原田）：「実況ベイビー」を始めたのはコロナ禍でした。当時、担当していたスポーツ実況の機会が激減し、アナウンサーとして言葉を届ける場が大幅に減ってしまったんです。
──当時は、エンタメ業界そのものが止まっていた時期でしたよね。
原田：はい。様々な番組が止まってしまって、「実況の練習をしないといけないな」と考えていました。ちょうどその時、妻が妊娠中だったこともあり、「赤ちゃんを実況したらかわいいだろうな」とふとした瞬間にひらめいたんです。さらに、地元の友人の多くが子どもを産んでいる時期だったので、動画をたくさん送ってもらえました。
僕は子どもが大好きなので、最初は趣味と実況の練習も兼ねて、赤ちゃんの動画に実況をつけて許可を得た上で公開していました。
──趣味と練習を兼ねて、赤ちゃんに実況をつけていたんですね。
原田：そうですね。あとは、当時はコロナ禍で辛いニュースが多かったので、下を向いていたみんなが動画を見て「ふふっ」と笑ってくれたらいいな、という思いもありました。「多くの方に見てほしい！」というよりも、動画を送ってくれた親御さんや、見てくれた方が少しでも元気になってくれればいいなという気持ちが強かったんです。
──動画を公開した当初の反響はどうでしたか？
原田：赤ちゃんに実況をつけるという動画コンテンツは世の中になかったので、公開した当初は見ている方も、「この動画は何？」という感じだったと思います。でも、動画を公開していくうちに「おもしろい」「かわいい」というコメントが増えていって、「うちの子の動画にも実況をつけてください」と親御さんから連絡をいただくようになったんです。
みなさんの反応を見ていくうちに、この動画チャンネルに価値があるのかもしれないと感じました。ただ、当時はあくまで趣味の範囲でやっていたので、このチャンネルがここまで大きくなるなんて、夢にも思っていませんでしたね。
◆顔出しなし、匿名でインタビューに答えたのに身バレして
──「実況ベイビー」は、5本目の動画でバズっていますよね。
原田：僕自身も驚きました。投稿を始めて5本目で、ある媒体の記者の方が取材をしてくださったんです。記者の方が子ども好きで、動画を見てくださっていたようです。その記事がYahoo!ニュースのトップに掲載され、それをきっかけに、民放とNHK合わせて12番組から出演オファーが来ました。
当時はアナウンサーとして、テレビ東京の社員だったのでチャンネルの運営も匿名でやっていたんです。そのため、顔出しなし・匿名OKの媒体に出させていただきました。当時勤めていたテレビ東京も「顔を出さなければいいよ」と懐深く許してくれました。
──反響はいかがでしたか。
原田：日本テレビの『ミヤネ屋』に10分以上も取り上げていただいたんですが、顔出しをせず匿名で出たものの、僕の声がかなり特徴的なので、すぐに社内や他局のアナウンサーたちに「あれ、原田じゃない？」とバレて連絡がきました。声でわかってもらえるのはすごく光栄でしたが、これ以上出すぎるのも良くないな……と思って、当時は少し更新を抑えました。
