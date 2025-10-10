「商品もメールも届かない」ネット通販で詐欺を確信し警察へ通報した結果、悲しい現実を知ることに【ママリ】

とても便利な通販サイトやフリマアプリ。しかし、届いた品物が粗悪品だったり、納期が大幅に遅れたりといったトラブルを経験したことがある人もいるかもしれません。今回ご紹介する忍者ママ(@mother_ninja)さんの作品『絵を買ったらお金をだまし取られた話』は、そんなネット通販に関する注意喚起をしています。見どころをダイジェストでご紹介します。

念願の商品を格安で購入！大喜びだったが…？

忍者ママさんは、ずっと欲しくてたまらなかった版画をついに購入することができ、大喜びです。しかも定価よりずっと安くて、うれしさは何倍にもふくれ上がります。



ほしいものが買えたときに喜びは本当に大きなものですよね。念願の版画を早速購入し、到着を心待ちにしている忍者ママさん。いつごろ届くのでしょうか…。

心待ちにしていた版画が届かない…。そこで気がついた真実

どんなに待っても購入した版画は届きません。だんだん不安になる忍者ママさん…。冷静になり購入したときのことを思い出していると、なんだか怪しいにおいがただよっていることに気が付きます。



ずっとほしかったものを見つけ、それがかなり安く売られていると、つい細かいことまで意識が回らなくなってしまいますよね。冷静に考えたら疑問に思うことも、欲しい気持ちが先行して見落としてしまうのでしょう。



まさかの詐欺にあってしまった忍者ママさん。極端に安く売られているものを疑問視することや、ネットショップの口コミの確認は重要だということが分かります。

被害届を出しても「お金は返ってこない」

詐欺にあったと確信した忍者ママさんは、警察に被害届けを提出することにします。しかしそこで聞いた衝撃の事実。それは、被害届けは再犯防止のものであり、忍者ママさんがだまし取られたお金が返ってくるわけではないということです…。



3万円という高すぎる「勉強代」。なかなか割り切れないですよね。ずっとほしかった念願の版画を買えた喜び、いつ届くのかわくわく不安になりながら過ごした日々。そしてそれが詐欺だと分かったショック…。詐欺とはお金だけでなく、人の気持ちまでもないがしろにする卑劣な犯罪です。



詐欺被害にあわないように、おいしすぎる話は一度冷静に考え直してみることが大事です。これ以上、詐欺被害でつらい思いをする人が増えないことを願います。

