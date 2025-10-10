前衛の象徴DSの誕生から70年

DSオートモビルは、ブランドの起源となったシトロエン『DS19』が2025年に誕生70周年を迎えたことを発表した。

【画像】DSの最新モデルとそのオリジン『シトロエンDS』 全101枚

1955年10月6日にパリ・モーターショーで初公開された『DS19』は、来場者を驚嘆させ、自動車の常識を覆す存在として歴史に名を刻んだ。



DSの誕生70周年を記念して、10/18-26にDS 70thアニバーサリーフェアを開催。 ステランティス・ジャパン

『DS19』はハイドロニューマチック・サスペンションによる滑らかな乗り心地、油圧式ステアリングやブレーキによる優れた操作性、そしてその未来的なフォルムにより、当時の自動車業界に新たな基準を打ち立てたのだった。

また、この革新的なモデルは、現在のDSオートモビルを形づくる『前衛的な精神』、『サヴォア・フェール（匠の技）』、『フランス的エレガンス』というブランドの哲学を体現し、世界の自動車史に革命をもたらしたとされている。

10/18より70周年記念フェア開催

2014年に独立したブランドとして新たなスタートを切ったDSオートモビルは、エレガンスと先進性を融合させたモデルを展開し続け、プレミアムブランドとしての個性と価値を築いてきた。

そしてブランド70周年を迎えた今、次なる章へと歩みを進めるDSは、100％電気の新フラッグシップ『DSナンバー8（No8）』を日本で来春に発表する予定である。



この記念すべき年を祝い、10月18日から10月26日の期間、全国のDSオートモビル正規ディーラーにおいて『DS 70thアニバーサーリーフェア』が開催される。

フェア開催中にウェブサイトから来場予約のうえ商談を行うと、1969年式『DS21パラス』をプリントした限定Tシャツがプレゼントされる。フェア詳細はDSオートモビルの公式ウェブサイトを確認されたい。