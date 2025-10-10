◇W杯アフリカ予選G組 アルジェリア3―0ソマリア（2025年10月9日 アルジェリア・オラン）

サッカーの2026年W杯北中米大会アフリカ予選でアルジェリアが3大会ぶり5度目の本大会出場を決めた。ソマリアに3―0で勝って7勝1分け1敗とし、勝ち点22で1試合を残してG組1位が確定した。試合はソマリアのホーム戦ながら、同国に開催に適した競技場がないため、アルジェリアのオランで開催。アルジェリアは地元ファンと喜びを分かち合った。

アフリカ予選は9組に分かれたリーグ戦で各組1位が出場権を獲得。各組2位の中で上位4チームがプレーオフに進出し、勝者が大陸間プレーオフに進む。アルジェリアはモロッコとチュニジア、エジプトに続くアフリカ4カ国目の予選突破となった。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア