ラフからミスなく寄せる打ち方とは？男子プロがわかりやすく解説

クラブやボール、弾道計測機の進化によってスイングデータの分析も日々進み「構え方、振り方、打ち方」も日々進化している。その最新の理論を学び、多くのアマチュアを上達させている若手コーチが、アプローチ、バンカー、パッティングの〝今どき〞の上達法をレッスン！

アマチュアのみなさんに「コレを教えたい！」と厳選した『50』の最新版の寄る技、入る技で、ショートゲームがうまいゴルファーになろう！

ラフ→だるま落としを防ぎたい

ボールが浮いていても沈んでいても、ヘッドがボールの下をくぐってしまいミスが起こりやすい

アッパーブローでの「ロブショット気味」がオススメ

ラフは、大なり小なり地面とボールの間に隙間ができます。だるま落としを避けて、ボールだけをクリーンに打とうとするのはボールの下をくぐり抜けてしまう危険性が高いので、フェースに乗せて運ぶように打つのが○。ボールの手前からソールを滑らせてアッパーブローでロブショット気味の高い球で寄せましょう。

弾道の頂点と同じ高さまでヘッドを振り上げよう！

アッパーブローの軌道は、フォローでヘッドを高く上げようとすれば自然に作れます。弾道の頂点と同じ高さまでヘッドを高く振り上げる意識をもって、あとはその惰性でフィニッシュを迎えます。

巣山新太郎

●すやま・しんたろう／1998年生まれ、東京都出身。高校卒業後にTHAILAND PGA トーナメントプレーヤーを取得しプロ転向、タイツアーに参戦。帰国後、ティーチングの魅力に気づき、レッスン活動をスタート。現在は東京都の「Futako Golf Club」でインストラクターを務める。

構成＝編集部、石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川カントリークラブ