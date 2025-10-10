ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が10日、X（旧ツイッター）を更新。一部ユーザーからの指摘に不快感を示した。

堀江氏はオーナーを務めるプロ野球独立リーグ「北九州下関フェニックス」のシーズン報告会に出席。「【地方独立リーグ球団を黒字化するサステナブルな仕掛け】昨日は、プロ級球団『北九州下関フェニックス』、恒例のシーズン終わりでの報告会だった。チームも今年で4年目のシーズンを終え、結果はリーグ3位。ここまでの順位は『2位、2位、1位、3位』と、まぁまぁ安定した成績を残し続けている」などとつづり、報告会の出席写真も公開。堀江氏は私服とみられるTシャツ姿で出席し、他チーム関係者、選手はスーツで全員出席していた。

一部ユーザーが堀江氏の当該投稿を引用した上で「せっかくスーツで揃えてるのに 私服のおっさんが真ん中に座ってて草」と指摘。その投稿に、堀江氏が反論。「スーツの対義語が私服ってのがおかしい。私服の対義語は制服だろ。スーツ=制服なのか？野球選手の制服はスーツではないだろ？おかしいのはお前だろ」とやり返していた。この投稿に対し、さまざまな意見が寄せられている。