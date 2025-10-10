気象庁は10日午前5時47分、台風23号に関する情報を発表した。台風23号は10日は大東島地方に、11日は奄美地方に接近する見込み。奄美地方では11日は暴風や高波に警戒し、奄美地方と九州南部では11日から12日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけた。

［気象概況］台風第23号は、10日3時には南大東島の東南東約210にあって、1時間におよそ20の速さで北西へ進んでいる。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20、最大瞬間風速は30で、中心から半径220以内では風速15以上の強い風が吹いている。台風は発達しながら、10日は日本の南を北西に進んで大東島地方に接近し、11日は次第に進路を北よりに変えながら奄美地方に接近して、12日は次第に進路を東よりに変えて日本の南を東北東に進む見込み。台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方、奄美地方、九州南部では、大気の状態が非常に不安定となる。なお、13日ごろは、台風は日本の南から日本の東に進み、伊豆諸島に接近する可能性がある。

［波の予想］沖縄地方、奄美地方、九州南部では12日にかけて、うねりを伴いしけや大しけとなる所がある見込み。10日に予想される波の高さ奄美地方4（うねりを伴う）▽沖縄地方5（同）▽11日に予想される波の高さ九州南部5（同）▽奄美地方6（同）▽沖縄地方5（同）▽12日に予想される波の高さ九州南部5（同）▽奄美地方5（同）

［風の予想］沖縄地方、奄美地方、九州南部では12日にかけて、非常に強い風の吹く所がある。10日に予想される最大風速（最大瞬間風速）奄美地方15（25）▽沖縄地方20（30）▽11日に予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部23（35）▽奄美地方25（35）▽沖縄地方18（30）▽12日に予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部23（35）▽奄美地方15（25）

［雨の予想］沖縄地方では11日にかけて、奄美地方、九州南部では11日から12日は、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所がある。11日6時から12日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、九州南部200ミリ▽奄美地方150ミリ

［防災事項］奄美地方では11日は、暴風や高波に警戒。奄美地方と九州南部では11日から12日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒。沖縄地方、奄美地方、九州南部では12日にかけて、強風や高波に注意。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。

出典:気象庁ホームページ （当該ページのURL）https://www.jma.go.jp/bosai/information/typhoon.html#format=text&fname=20251009204741_0_VPTI50_RJTD.json