グラビアアイドルからセクシー女優に転身し話題となった瀬戸環奈（21）が7日、Instagramを更新。喜びの報告とともにビキニショットを披露した。

【映像】瀬戸環奈のスタイル際立つ水着ショット（複数カット）

2024年10月7日、「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優として衝撃のデビューを飾った。

Instagramでは、緑色の水着を着たオフショット動画や、スタイル際立つ水着姿など、セクシーショットをたびたび披露している。

7日は「初めましてから1年 出会ってくれてありがとうございます 見つけてくれて、いつも応援してくれて、イベントで会いに来てくれて、セトカンを支えてくれて、優しいメッセージやお手紙をくれて…そのひとつひとつが今の瀬戸環奈を作ってくれています！本当にありがとう〜っ これからもずっとよろしくだよ!!!」と、グラビアデビューから1年を迎えたことを報告し、ファンへの感謝の気持ちとともに、デニム生地のビキニショットを披露した。

この投稿にファンからは「1周年おめでとうございます！」「お体に気をつけて」「女神様」「可愛すぎるしセクシーすぎる！」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）