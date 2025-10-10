少し冷える朝にぴったり！「ホットバナナ」で一日をはじめよう

肌寒い朝に嬉しい

秋が深まり、朝晩は寒く感じる日も増えてきました。夏の間はおいしく感じたフルーツも、この時期はそのまま食べると体が冷えてしまうことも。そこで今回は、肌寒い朝に嬉しいホットなフルーツのアレンジにフィーチャー。さっそくチェックしてみてくださいね。

どれからトライしてみる？

ピックアップしたのは、朝食の定番フルーツ「バナナ」をアレンジした「ホットバナナ」です。シンプルに焼いたり、グラニュー糖をかけたり、ホットドリンクやスプレッドにしたりしても美味。「ホットバナナ」は、甘さが増してとろけるおいしさ。これまでそのまま食べていた人も、きっと目からウロコが落ちるはず。



皮を剥いて焼くだけ

グラニュー糖を加えてパリパリに

ホットドリンクであたたまる

ミルクセーキにプラス

パンがおいしくなるスプレッド

まるでスイーツのような味わいの「ホットバナナ」。普通のごはんだとあまり食べてくれないお子さんでも、喜んで平らげてくれそうですね。アツアツの味わいは、冷えた体に染み込むおいしさ。しっかり食べれば、1日元気で過ごせそう。これは試す価値あり。（TEXT：森智子）