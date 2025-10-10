◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２勝１敗で突破へ王手をかけているフィリーズとの地区シリーズ第３戦は６回まで投手戦が繰り広げられたが、７回に崖っぷちのフィリーズが先取点を奪った。

両軍の先発が一歩も譲らない好投を見せた。ドジャース先発のグラスノーは今ポストシーズン初先発ながら、初回に２死一、三塁のピンチでマーシュから空振り三振。２、３回は２イニング連続で３者凡退に抑え、４、５回は四球で走者を許すも得点は与えなかった。６回は２死から２安打目となる中前安打をボームに許したが、マーシュから見逃し三振。６回８３球、２安打無失点、８奪三振３四球で降板した。

フィリーズ先発のサンチェスも第１戦では６回途中で２失点したが、この日は初回からエンジン全開。初回先頭の大谷を三邪飛に打ち取るなど３者凡退で抑えると、２回は先頭のフリーマンに中前安打を許すも１死からスミスを三ゴロ併殺打に打ち取った。３回は失策もあって２死一、三塁となったがベッツを一ゴロ。６回は１死一、二塁のピンチを迎えたが、フリーマンを二ゴロ、エドマンを投ゴロに打ち取った。大谷も３打席目まで安打が出ず、地区シリーズ打率は５分９厘となった。

ドジャースは７回から２番手のシーハンが登板。先頭のリアルミュートに中前安打を許すと、１死二塁からカステラノスに左翼線へ適時二塁打を浴びて先取点を許した。