え！どうやって作るの？「三毛猫柄シフォンケーキ」がかわいすぎる

スイーツにも猫ブーム到来!?

空前の猫ブームはスイーツ界にも到来!?今回ご紹介するのは、三毛猫柄のかわいいシフォンケーキです。

それって難しくないの？と思った方、大丈夫です。ピックアップしたのは、特別な材料を使わずに三毛猫柄を再現できる超簡単レシピ。さっそくチェックしてみてください。



色違いの生地を流し込んで

ポイントは、3色の生地を作ってシフォンケーキ型に入れること。入れ方はお好みで大丈夫です。 「つくれぽ」(つくりましたフォトレポートのこと)にも、「おいしいしカワイイから、何度も作っています◎」「これすごーくかわいいですね！」「レシピ見て可愛すぎて即作りました！激ウマ激かわです！リピします！」と喜びのコメントがいっぱい！







いかがですか？ブラックココアの代わりに抹茶を使ったという意見もありましたよ。生地こそ3色作るけれど、入れ方はアバウトでいいので、ぶきっちょさんでも気軽にチャレンジできますね。猫好きさんへのおもてなしやお土産にもピッタリ！どうやって作るの？と驚かれることウケアイの「三毛猫シフォンケーキ」、さっそくお試しください。