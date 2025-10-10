日本時間１０日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのナ・リーグ地区シリーズ、ドジャース―フィリーズ第４戦でドジャース先発のグラスノーが６回無失点と好投した。

（デジタル編集部）

フィリーズとの第１戦では大谷翔平の後を受けて１回３分の２を投げたグラスノー。この時はピンチを招いて降板したが、この日は、快投を見せた。

最速９９・１マイル（約１５９・５キロ）の速球を武器に、大きなカーブを交え、フィリーズ打線を抑え込んだ。主砲で前日２本塁打のシュワーバーは第１打席こそ、軽打され二塁打を許したが第２、３打席はともに空振り三振を奪った。

五回は初めて先頭打者の出塁を許したが、連続三振の後、首位打者の１番ターナーを二ゴロに打ち取った。四回一死一塁では、二塁のエドマンが強い当たりを落ち着いてさばく好守も。８３球で六回を投げ抜き、２安打３四球８奪三振。身長２ｍ３の長身で、長い髪がトレードマークの３２歳が躍動し、ロバーツ監督はハグで労をねぎらった。

今季レギュラーシーズンは１８試合の登板にとどまり、わずか４勝と満足のいく結果ではなかったが、ポストシーズンで本領を発揮した。