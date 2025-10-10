Ä¶¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¤¥í¡¼¥ë¥¹Ž¥¥í¥¤¥¹À®¸ù¤ÎÈë·í
ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡×¤¬2025Ç¯10·î3Æü¡¢°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢±Ñ¹ñËÜ¼Ò¤«¤é¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï4000Ëü±ß¤«¤é¡ÊÁª¤Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤ò¾å¤Þ¤ï¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤À¤¬¡¢ÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹À®¸ù¤ÎÍýÍ³
BMW UK¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ó¤ËÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò»Ý¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤ºÅìµþ¤Ï´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ï2018Ç¯¤ËSUV¤Î¡Ö¥«¥ê¥Ê¥ó¡×¡¢Â³¤¤¤Æ2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤Î¥¯¡¼¥Ú¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤òÈ¯É½¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊBEV¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëBEV¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖBEV¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï³«È¯¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤òÍ×¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï¡¢»Ô¾ì¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¿¤¬¤ï¤Ê¤¤½ÐÍè±Ç¤¨¤Ç¤¹¡×¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡ÈÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÍ¥²í¤Ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¸å¤â¡¢12µ¤Åû¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢BEV¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤ÊÆâÇ³µ¡´Ø¤ÎICE¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡§½¾Íè¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¸ÜµÒÁØ
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Åìµþ´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ ¹¨¾Ï¡Ë
¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤í¤¦¡£°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤³¤Î20Ç¯´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤âÎã³°¤Ç¤Ê¤¤¡£¸ÜµÒ¤Î¹âÎð²½¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬ÁÓ¼º¤¹¤ë¤Î¤ò²óÈò¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤â¸ÜµÒ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£¤È¤¯¤ËÀè½Ò¤Î¥«¥ê¥Ê¥óÈ¯Çä¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤Ï20Âå¤È30Âå¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¡É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸¡É¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¤ËÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥«¥ê¥Ê¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¡×¤Î3Âæ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
º£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥«¥ê¥Ê¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¡×¡¢Æ±Ç¯¤Î¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¡×¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²¼¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸þ¾å¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Â¤Þ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¥¯¥í¡¼¥à¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿Æâ³°Áõ¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤È±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊ¤¤¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð°ú¤²¼¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±çÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¹¥¤ß¤Ë´ó¤»¤¿À½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸°Ê³°¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾åµ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡©
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ ¹¨¾Ï¡Ë
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ä¤äÈÝÄêÅª¤À¡£¡ÖÊ¿¶ÑÅª¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯ÎðÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡ÉÊ¿¶ÑÅª¤Ê¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÉÅµ·¿Åª¤Ê¡É¸ÜµÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏCEO¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯¤«¤±¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¡£³Æ¿Í¤¬ÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡ÉÇË²õ¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇË²õ¤È¤Ï
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥«¥ê¥Ê¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒÁë¸ý¤ÎÂ¸ºß¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤ÏÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡É·Ð¸³¡É¤Ç¤¹¡×
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Çò¤¤¼ÖÂÎ¤Ë¹õ¤ÎÆâÁõ¤Î¥«¥ê¥Ê¥ó¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤°Çã¤¦¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿ô¤¢¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÆâ³°Áõ¤Î»Å¾å¤²¤È¤È¤â¤Ë¶ãÌ£¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¹¥¤à¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Íä²°¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ø°ÜÅ¾³ÈÄ¥¤·¡¢10·î3Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡×(¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¤½¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡É·Ð¸³¡É¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡×¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡¢¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¡£¤³¤³¤Ï¶á¤¯¤ÎËÜÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î°ÜÅ¾¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢CI¡Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
Æþ¤ê¸ý¤Ï¼ÖÎ¾¤Î¥Ñ¥ó¥Æ¥ª¥ó¥°¥ê¥ë¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼Áü¤Þ¤ÇÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÉô¤ËÆþ¤ë¤È1³¬¤Ï4Âæ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£³¬¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡ÊÆÃÃí¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡Ö¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¡¢¤½¤ì¤Ë°û¤ßÊª¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¤¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ð¡¼¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
±£¤ì²ÈÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¤¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ð¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¡£¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î³Ê¹¥¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¡£Æ±¼Ò¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë»ý¤Ä¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿1Âæ¤À¡£
±Ñ¸ì¤À¤È¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥É¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¸ÂÄê10Âæ¤Î¡ÖÆÃÊÌ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥±Áü¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥Æ¥£¥é¤Ç¤Ï¥Ë¥±Áü¤ò»×¤ï¤»¤ëÂçÍýÀÐÅª¤Ê»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ½é¸ø³«¡¢À¤³¦¤Ë10Âæ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¼ÖÂÎ¿§¤â¡Ö¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±Áü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥²³¤ËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¥µ¥â¥È¥é¥±Åç¤Î³¤°è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ò¡¢¥È¥é¥¥¢¡¦¥Ö¥ë¡¼¤¬¥í¥ï¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
ÆâÉô¤Î»Å¾å¤²¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£63Ëü3000¿Ë¤â¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥©¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥¢¤Î»É½«¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢À±¤Î¤è¤¦¤Ë½Ö¤¯¡£
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÍâÆü¡¢¹âµé¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÂçºå¡¦Íä²°¶¶¥¨¥ê¥¢¤Î¾åµÅ¹¤Ç¤âºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Çä¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤òÇã¤¦¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤Ï¶¯¹Ô·³¤ÎÈè¤ì¤â¸«¤»¤º¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤Ï4Ëü4000¿§¤Î¿§¸«ËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Ëü4000¿§¤À¤ÈÉÔÂ¤À¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¿§¤ÎÃíÊ¸¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¯¤·¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
²Á³Ê¤äÇ¼´ü¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¸³
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥±¥¤¥ó»á¡Êº¸¡Ë¡¢¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¤ÎÎÓÀ¿¸ã»á¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ººÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸»á¡Ê±¦¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡Ë
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÉ¬¤º¡Ö¤«¤é¡¢¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡Ö¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥È¡Ê¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¼¼Ö¤Þ¤Ç4Ç¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂÔ¤Ä¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥¸CEO¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×Á°¤Ç¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ìÔÂô¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ê¾®Àî ¥Õ¥ß¥ª ¡§ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë