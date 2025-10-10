星野リゾートの温泉旅館「界 玉造」に新滞在プログラム！NHK朝ドラ『ばけばけ』の舞台、島根・松江で「小泉八雲を辿る旅」が開催
島根県・玉造温泉にたたずむ全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」は、2025年10月1日から2026年3月20日(祝)までの期間、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の舞台、松江で文豪の足跡を辿る滞在プログラム「小泉八雲を辿る旅」を開催する。文豪・小泉八雲が好んだ人力車に乗り、妻セツとともに暮らしたゆかりの地を巡るガイドツアーや、代表作『怪談』の世界に浸る「怪談茶室」、八雲の晩酌のエピソードにちなんだオリジナル和菓子と日本酒のセットを楽しめる。
【写真】八雲と妻セツが暮らした「小泉八雲旧居」
ギリシャで生まれ、ジャーナリストとして複数の国を渡り歩いた小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は1890年に来日し、松江で1年3カ月を過ごした。松江の文化や風習に感銘を受けるとともに、妻・セツとの暮らしの中で日本の文化や精神性を見出し、著作を通じてその魅力を世界に発信していた(※)。特に、日本の民話や伝説を再話した『怪談』は、彼の代表作として今なお読み継がれている。界 玉造では、八雲が愛した松江の地にたたずむ宿として、滞在の中でドラマに関連した体験を提供し、より深く松江の魅力を伝える。
※参考：松江観光協会公式サイト
■八雲が愛した人力車でゆかりの地を巡るガイドツアー
八雲が日常の足として好んで利用した人力車に乗り、彼が暮らした時代の面影が残る松江の街並みを巡るプライベートツアー。八雲と妻セツが暮らした「小泉八雲旧居」や、彼が愛した宍道湖の景色を望む「松江大橋」、怪談の舞台となった寺院「普門院」など、土地の魅力に精通した界 玉造のスタッフが選び抜いたルートを案内する。人力車に揺られながらガイドの話に耳を傾け、八雲が見た松江の原風景を追体験できる。
時間：13時〜14時
料金：1万8000円
定員：1日1組限定・1組2人まで
予約：公式サイトにて宿泊日の7日前までに予約
■八雲の代表作を楽しむ「怪談茶室」
夜は、静寂に包まれた館内のお茶室にて「怪談茶室」を開催。前半は、八雲の生涯や『怪談』を執筆するにいたった背景を、妻セツとのエピソードを交えながら解説する。後半は、代表作の中から特に有名な『雪女』と『耳なし芳一』の2編を、オリジナルの映像演出とともに朗読。後述する「八雲酒セット」を片手に、物語の世界を深く味わうことができる。
時間：20時〜20時30分
料金：無料
場所：界 玉造 茶室
定員：6人まで
予約：宿泊当日に施設フロントで予約
■八雲のエピソードにちなんだ日本酒と和菓子を味わう「八雲酒セット」
八雲が和菓子の「黄身しぐれ」をつまみに晩酌を楽しみにしていたというエピソードから着想を得た「八雲酒セット」。「黄身しぐれ」は、地元の老舗和菓子店「風流堂」と共同開発した、日本酒のあんを忍ばせた界 玉造オリジナルだ。日本酒は相性のいいにごり酒、八雲が隠岐の島で飲んだとされるお酒の逸話を元に再現したものに加え、八雲ゆかりの地・熊本の酵母と島根の酒米を掛け合わせたコラボレーション酒の3種を用意する。八雲が愛したとされる和菓子と酒の組み合わせを体験することができる。
時間：18時30分〜21時30分
料金：1500円
場所：界 玉造 日本酒BAR
NHK連続テレビ小説のモデルとしても注目される文豪・小泉八雲と妻セツ。今回の特別プログラムを通じて、その人物像や、彼が日本の心の原風景を見出した松江の情景に触れてみよう。
■「小泉八雲を辿る旅」概要
期間：2025年10月1日〜2026年3月20日(祝) ※人力車ガイドツアーは一部除外日あり
所在地：島根県松江市玉湯町玉造1237
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：24室・チェックイン15時/チェックアウト12時
アクセス：【電車】JR玉造温泉駅よりタクシーで約5分【車】山陰自動車道松江玉造ICより約15分
料金：1泊4万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込、夕朝食付)
備考：人力車ガイドツアーは現地集合、現地解散。荒天の場合は中止の可能性あり
●スケジュール例
【1日目】
13時：松江市内で人力車ガイドツアーに参加
15時：チェックイン
15時30分：お茶室で茶の湯体験
16時：「温泉いろは」に参加
16時30分：大浴場で温泉に浸かる
17時30分：夕食
20時：「八雲酒セット」を携えて「怪談茶室」に参加
21時15分：ご当地楽「石見神楽」を鑑賞
【2日目】
7時：「出雲酒造り体操」に参加
8時30分：朝食
10時：トラベルライブラリーで小泉八雲の書籍を読む
12時：チェックアウト
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
