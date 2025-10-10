朝の3秒が変わる。シワもニオイも、サッとケア【ツインバード】のスチームアイロンがAmazonに登場中‼
ハンガーのまま、厚手もOK。ツインバードの信頼設計【ツインバード】のスチームアイロンがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！
ツインバードのスチームアイロンは、ハンガーにかけたまま使える設計で、面倒なシワ伸ばしを短時間で完了できる便利な一台。プッシュ式で操作も簡単。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
高温スチームによる除菌・脱臭機能も搭載。タバコ臭や料理臭などのニオイ対策はもちろん、洗濯しにくいカーテンやソファのケアにも活躍。繊維の復元力を助けるため、伸びたニットの肘や袖にも効果がある。
フリーアングル設計で、タテ・ヨコ・ナナメどの角度でも安定してスチームが掛けられ、襟元やプリーツなどの細部もアイロン機能でしっかり仕上げられる。大きな注水口とダイヤル、スチームボタンで操作性も高く、電源を入れて約40秒で準備完了。
衣類ブラシと毛ブラシの2種類のアタッチメント付きで、ホコリや糸くずも同時にケア。1987年の初代モデルからシリーズ累計490万台を超えるロングセラーとして、多くの家庭で愛され続けている。
