台風第２３号は、１０日は大東島地方に、１１日は奄美地方に接近する見込みです。奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、奄美地方と九州南部では１１日から１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

【画像】三連休の台風の動きをみる

［気象概況］

台風第２３号は、１０日３時には南大東島の東南東約２１０キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は発達しながら、１０日は日本の南を北西に進んで大東島地方に接近し、１１日は次第に進路を北よりに変えながら奄美地方に接近して、１２日は次第に進路を東よりに変えて日本の南を東北東に進む見込みです。台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方、奄美地方、九州南部では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

なお、１３日頃は、台風は日本の南から日本の東に進み、伊豆諸島に接近する可能性があります。



［波の予想］



沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、うねりを伴いしけや大しけとなる所がある見込みです。

１０日に予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

１１日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

１２日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、非常に強い風の吹く所があるでしょう。

１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

沖縄地方 ２０メートル （３０メートル）

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル （３５メートル）

奄美地方 ２５メートル （３５メートル）

沖縄地方 １８メートル （３０メートル）

１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル （３５メートル）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

［雨の予想］



沖縄地方では１１日にかけて、奄美地方、九州南部では１１日から１２日は、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １５０ミリ



［防災事項］

奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒してください。奄美地方と九州南部では１１日から１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、強風や高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■詳細データ 今後の勢力、最大瞬間風速など

台風第23号(ナクリー)

2025年10月10日06時45分発表

10日06時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 南大東島の東北東約200km

中心位置 北緯26度25分 (26.4度)

東経133度05分 (133.1度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)

10日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南大東島の北北東約120km

予報円の中心 北緯26度50分 (26.8度)

東経131度35分 (131.6度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

11日06時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美大島の東南東約160km

予報円の中心 北緯27度50分 (27.8度)

東経131度00分 (131.0度)

進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

12日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 種子島の東南東約150km

予報円の中心 北緯30度05分 (30.1度)

東経132度30分 (132.5度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)

13日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 伊豆諸島近海

予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)

東経139度10分 (139.2度)

進行方向、速さ 東北東 30 km/h (16 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)

14日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯33度25分 (33.4度)

東経148度35分 (148.6度)

進行方向、速さ 東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)

15日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯32度55分 (32.9度)

東経155度25分 (155.4度)

進行方向、速さ 東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)