Photo: junior

据え置き機に迫る挽き具合が手軽に実現できるのはいいね。

コーヒーが大好きで自宅でもアウドドアでも豆から挽いて楽しむ筆者。それなりに各種ギアには触れてきた自負はありますが、今回試したデザイン電動ミル「The Bottle」がなかなか良かったのでみなさんにもご紹介したいと思います。

ワインボトルのような美しいフォルムと45段階の挽き目調整でこだわりの一杯を実現しながらも、持ち運びやすいサイズ感が特長。

実際の挽き具合も含めたレポートになっているので、ぜひ参考にしてみてください。

日本初上陸！究極の魅せる電動コーヒーグラインダーThe Bottle：XY 11,550円 【25％OFF】 詳細をチェック

見せたくなるデザイン

Photo: junior

「The Bottle」はデザイナーズブランドXYが送り出したポータブル電動ミル。3色展開でカラーによって印象も大きく変わりますが、コーヒーギア定番の黒で凛と佇ませるのもよし、ミルクのような白もいいですね。スケルトンはNothing製品のようなガジェット感が良きでした。

このデザインならキッチンやダイニングに出ていても気になりにくく、むしろ人に紹介したくなるかも。

Photo: junior

投入口のデザインも個性的。上部がパカッと外れるタイプではなく、スライド窓から豆を投入。個人的には遊び心があるデザインだと感じました。

Photo: junior

肝心の挽き目調整は極細から粗挽きまでの45段階。0〜9までが5目盛り刻みになっているので、本体を回して直感的に設定可能ですよ。

挽きは据え置き機にも迫りそう

Photo: junior

刃はコニカル式のステンレス製シングルタイプ。性能・耐久性・価格のバランスが取れたオールラウンダーなので家庭用としては必要十分なスペックかと。

Photo: junior

豆を投入したら上部のスタートボタンを押すのみ。ハンディタイプですがボタンを押し続けなくていいのはラクでした。

上から0・4・9

実際に挽いてみたところ、全体の印象は少し細挽き寄りな印象のため極粗挽きが必要な場合は難しいかもしれません。とはいえフレンチプレスもできるぐらいの粗挽きなので大きな問題は無いでしょう。

左: The Bottleでの極細挽き、右: 据え置きのミルでの極細挽き

粉の均一さも十分。筆者保有の据え置きミルと比較してもほぼ同等でした。この性能が持ち運べるサイズで使えるのは素晴らしいですね。

エスプレッソも大満足

Photo: junior

きちんと極細挽きができたので、エスプレッソもしっかりクレマが出てくれました。

なお、一応補足しておくと、「The Bottle」のレベル0（極細挽き）は筆者保有の据え置き電動ミルだと4/20レベル相当でした。より極細挽きが必要場合にはご注意ください。

Photo: junior

あとはラテにして楽しむだけ。やっぱり豆から挽いて入れた一杯は格別ですね。

電動ミルデビューにはオススメ

Photo: junior

とことんまでコーヒーを極めたい人ならより高級な据え置き機材まで進んだ方がいいと思いますが、手軽でオシャレにドリップやエスプレッソを楽しみたい人にはオススメですよ。

手動ミルからのアップグレードにもちょうど良いと感じたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりfunprojectsより製品貸与を受けております。