人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、女優の北乃きいとお笑い芸人・3時のヒロインのゆめっちとのアフタヌーンティーでの失敗談を明かした。

10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのゆめっちが登場した。

番組中、稲田が「みなさん、面識ありますか？ゆめっちと」と尋ねると、ぺえは「私、ご飯も行ったことあるよ。ゆめっちと」と交友関係を明かした。ゆめっちも「ご飯行ったり、わんちゃんとお散歩したり」とぺえとの親交について語った後、「RIHOちゃんともアフタヌーンティーしたことあって」とRIHOとの意外な接点も披露した。

「RIHOさんとアフタヌーンティー！？」と驚く稲田に対し、RIHOは「北乃きいちゃんと、ゆっちと謎に3人で、なんかすっごい素敵なホテルに行った」と説明。人気YouTuberのRIHO、女優の北乃きい、お笑い芸人のゆめっちという異色の3人組が高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しんだという予想外の組み合わせが明らかになった。

しかし、そのアフタヌーンティーには後悔の思い出があるようだ。ゆめっちは「初めての、アフタヌーンティーだから、みんなちょっとドレスアップしてきたんですけど、なんか真っ黒で。みんな」と、3人の服装選びについて言及。「喪服みたいな。3人とも喪服で食べてるみたいな（笑）」と、高級ホテルの華やかな雰囲気に反して全員が黒い服装だったというミスマッチな状況を笑いながら振り返った。

最後に「リベンジアフタヌーンティーしたいね！」とRIHOに提案するゆめっちに、RIHOも「うん」と同意。次回はより場にふさわしい華やかな装いで再チャレンジしたい様子だ。