元タレントの木下優樹菜さん（37）が、お弁当用に作ったおかずや晩御飯の写真を公開した。

13歳の長女・莉々菜さんと9歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手・三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介し、SNSでは一緒のベッドで寝ているプライベート動画や「彼ぴのまで娘たちと同じ箱!」と、三幸さんと娘2人に作ったお弁当なども披露している。

木下優樹菜さんが公開した豚バラお好み焼き

10月8日に更新したInstagramのストーリーズでは「夕飯作りながら、あすのお弁当用のコールスロー」とつづり、お弁当用に作ったおかずを紹介。

続けて「まぢで夜になるとせきとまらなすぎて、きょう寝不足なので&結膜炎。夕飯頑張れないから、一気に豚バラお好み焼き、ひっくり返すこと忘れてて今考え中」と体調不良であることを明かし、調理中の様子を公開した。

翌日の投稿では「ホットプレート一面のお好み焼き。ちなみにひっくり返せましたか？」とファンからの質問が来たことを明かし、「昨夜の気になって心配してくれた方々多数いまして 笑 切って隙間を作り、なんとかひっくり返せて食べました」と、無事に完成したお好み焼きの写真を披露している。（『ABEMA NEWS』より）