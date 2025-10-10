川口葵＆武尊、幸せたっぷりの“和装”ショットで結婚式を報告 鮮やかな色打掛姿に「マジで女神」の声
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行ったことを報告した。
【写真あり】めっちゃ色鮮やか!!…幸せたっぷりの表情を浮かべた川口葵
川口は「本日、結婚式・披露宴を無事に終えることができました。ご多忙の中ご出席いただき本当にありがとうございました」と報告。「皆さまの温かいお言葉と笑顔に心から感謝します。大切な人たちに囲まれて、幸せな一日になりました」と式後の心境をつづり、袴姿武尊の隣で、鮮やかな色打掛を着飾り、満面の笑みを浮かべる幸せたっぷりの2ショットを公開した。
この投稿には「マジで女神」「ずーっとお幸せに」「泣けるぐらい素敵」との反響が寄せられている。
2人は7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告している。
