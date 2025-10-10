µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤ÎÅÁÀâ¡Ö¹üÀÞÂÐÌÕÄ²¤Ç¹üÀÞ¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×º¸¼ê¹üÀÞ¥Ü¥ë¥È£³ËÜ¤Î¾õÂÖ¤Ç¶¯¹Ô½Ð¾ì£Ö¡¢Áê¼ê¤ÏÌÕÄ²
½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬8ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡¢Âç¥±¥¬¤ò¤ª¤·¤Æ»î¹ç¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÅÁÀâ¡É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Öº¸¼ê¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¥Ü¥ë¥È¤â3ËÜÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢Îý½¬»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¡Êº¸¼ê¤ò¡ËÃ¦±±¹üÀÞ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È²ó¸Ü¡£°å»Õ¤«¤é¡Ö¾Íè¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¥ë¥È¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Ï3¥«·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö1¥«·î¸å¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦ÀäÂÐ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥È¤¬ÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡ØÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¡£¡Ø¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬´¬¤±¤ëÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÏÉã¤Î¸À¤¦»ö¤¬ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¸·Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°å»Õ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤à¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£º¸¼ê¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈµñÈÝ¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº©´ê¤·¡¢²¿¤È¤«¥Ü¥ë¥È¤òÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ë¶É¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Çº¸¼ê¤ò¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¥Ü¥ë¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æþ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤È¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅö»þ¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÏÌÕÄ²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÕÄ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤ÏºÆµ¯ÉÔÇ½¤À¤È¼þ¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÊÂç²ñ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡Ê¹Í¤¨¤¿¡Ë¡£¡ØÌÕÄ²¤À¤±¤É¡¢»¶¤é¤·¤Æ½Ð¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Áê¼êÁª¼ê¤âÌÕÄ²¤ò¤ª¤·¤Æ¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅöÆü¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éµÈÅÄ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ø¤¨¡¼¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹üÀÞÂÐÌÕÄ²¤Ç¡¢¹üÀÞ¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£