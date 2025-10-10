【GUセール】で1,000円台！ 今買って長く使える♡「デニムアイテム」

秋冬コーデのレパートリーを増やしてくれるデニムアイテムを、【GU】のセールでチェック！ キャミソールやニットなど幅広いアイテムと相性がよく、長く着られると注目のデニムシャツとスカートが、今ならお手頃価格で手に入ります。ショップスタッフさんの着こなし術も参考にしながら、コーデのスタメンになるデニムを選んでみて。

レイヤードが楽しくなるデニムシャツ

【GU】「デニムショートシャツ」\1,490（税込・セール価格）

クラシカルな雰囲気と、着まわしやすいショート丈が魅力のデニムシャツ。公式HPによると、「やわらかな風合いのライトデニム素材を使用」とのことで、軽やかに着ることができそうです。レイヤードスタイルに使うのもおすすめで、秋口はキャミソールなどの上に重ねる羽織りとして、冬が近づいてきたらシャツの上にニットやカーディガンを重ねてと、幅広い楽しみ方ができます。

デニムシャツ × カーディガンの季節感たっぷりコーデ

濃いブルーのデニムシャツの上に、マスタードカラーのカーディガンを重ね着。スタッフのMayuさんは袖口や襟、裾などからデニムシャツをちらりとのぞかせて、秋らしいカラーコーデを楽しんでいます。トップスにはっきりした色味を使った分、パンツや小物は黒で統一すると、大人っぽくきれいめなコーデが完成。すっきりしたシルエットのシャツなので、コンパクトなカーディガンともバランスよく着ることができます。

美シルエットのマキシ丈デニムスカート

【GU】「ライトデニムフレアマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

くびれラインと、裾に向かって広がるフレアシルエットを両立した、マキシ丈のデニムスカート。「軽いライトデニム素材」（公式サイトより）を使っていて、ヴィンテージのような加工感がおしゃれです。後ろウエストゴム仕様になっていたり、足さばきのよい形に作られていたり、快適な着心地にも期待できそう。カジュアルなTシャツはもちろん、きれいめなニットやシャツなどとも合わせやすい一着です。

こなれ感が光る可愛めカジュアルコーデ

ゆったりしたオーバーサイズのロンTと合わせた、カジュアルな雰囲気のコーデ。肩掛けしたピンクのスウェットが、明るさと華やかさをプラスしています。スタッフのManamiさんは、袖まくりして手首を見せ、ボリュームのあるアイテムをスタイルよく着こなしています。ホワイトとピンクの淡い色使いに、濃いブルーのデニムはいい引き締め役。こなれ感も女性らしさもある、秋の行楽にぴったりなコーディネートです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W