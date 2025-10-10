【本日「銀魂」銀さんの誕生日】新作映画の公開日＆場面写真解禁 YouTube5周年企画も発表
【モデルプレス＝2025/10/10】アニメ『銀魂』の新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開日が、2026年2月13日に決定。あわせて、主人公・坂田銀時の場面写真とYouTube『銀魂チャンネル』の最新情報が解禁された。
【写真】「銀魂」新作映画、描き下ろしティザービジュアル
◆「銀魂」新作映画、公開日＆場面写真解禁
『銀魂』主人公・銀時の誕生日となる10月10日、全国公開日が「2026年2月13日」であることが発表。同時に今回解禁された場面写真には、火の粉が舞い散る猛火の中で、不敵な笑みを浮かべてみせる銀時の姿が。銀時の額から首にかけて血が流れており、燃え盛る炎の中で壮絶な戦いが繰り広げられることを予感させる。
◆YouTube「銀魂チャンネル」5周年記念企画開催
さらに、YouTubeチャンネル『銀魂チャンネル』も、10月10日で開設5周年。5周年を記念して、チャンネルでこれまで期間限定配信されたエピソードの中から再生数上位トップ3の人気エピソードが配信される。これまで数々のテレビアニメエピソードや劇場版を配信しファンと共に歴史を刻んできた本チャンネルだが、どのエピソードが最も視聴されていたのか。10日20時より期間限定で配信される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】