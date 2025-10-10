＜子どもの本音＞「小さい子の面倒を見てえらいねって褒められた。でも」大人が奪った『息子の楽しみ』にハッ

友人から聞いたお話です。父親の友人家族とのキャンプに参加した息子。子どもたちの中で最年長だった息子は、小さな子たちの面倒をしっかり見て、大人たちに褒められたそう。しかし、息子の本音は……？

父親とキャンプに参加

息子の本音を夫に話すと、友人との会話に夢中で息子に構ってやれなかったこと、みんなで「えらいね」と褒めたことで、「遊びたい」と言い出せないプレッシャーをかけてしまったことを反省。

息子がやりたかったキャッチボールをするために、夕方息子を連れて出かけて行ったそうです。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。