“愛されキャラ”のNumber_i・岸優太　キンプリ元メンバーが30歳を祝福

久々の絡みにファンは大喜び

『King ＆ Prince』の元メンバーで、現在は『Number_i』として活動中の岸優太が、9月29日に記念すべき30歳の誕生日を迎えた。人生の節目である大事なタイミングとあって、かつて同じグループだった仲間たちも、公の場で岸をお祝いしていたという。

’23年5月22日をもってキンプリを脱退した約半年後、滝沢秀明氏（43）が代表取締役を務める会社・TOBEにて活動を再開した岸。同じく元キンプリの平野紫耀（28）、神宮寺勇太（27）とともにNumber_iを結成し、’24年1月1日に1stデジタルシングル「GOAT」をリリースした。

キンプリ時代のイメージとは異なるヒップホップ路線でデビューした彼らは、以降も独自の音楽を追求。海外のフェスにも参加するなど、国際的な活躍を見せている。

一方、30歳の誕生日を控えた岸は、9月28日の夜にインスタグラムでゲリラのライブ配信を開始。ファンと一緒に誕生日を迎えるべく、カウントダウンを行った。すると、その配信をキンプリの元メンバー・岩橋玄樹（28）も視聴しており、「誕生日プレゼントあげるね今度！！」と、コメントしたのだ。

スタッフに教わって事態を把握した様子の岸は「あ、genki_iwahashiが見てくれてるんだ！」と岩橋のアカウント名を読み上げつつ、「ありがとうマジで、ガチで（プレゼントを）ちょうだいねって言いたいです」「30なんで、最高級なものをください。お願いします！ はい、感謝ですね」とリアクションした。

「岩橋は’18年5月にキンプリのメンバーとしてCDデビュー。しかし、同年11月からパニック障害の治療に専念するため活動を休止することになり、本確復帰が叶わぬまま’21年3月31日をもってグループを脱退しました。その後は、ソロで歌手や俳優業を行っているものの、のちにキンプリを離れたNumber_iの3人とは別々の道を歩んでいる状態です。それだけに、岸と岩橋の久々の絡みを見れたファンは、SNS上で大喜びしていました。また、岩橋は29日の午前0時ぴったりにX（旧ツイッター）を更新し、『誕生日おやすみ』と、ポスト。岸の名前こそ書いていませんでしたが、彼のメンバーカラーである紫色のハートマークをつけてお祝いしていたんです」（芸能ライター）

さらに、誕生日当日の午後には、岸のインスタアカウントで突然のライブ配信がスタート。タキシード姿の平野と神宮寺が突如として画面に登場し、岸本人には内緒でサプライズを仕掛けると宣言した。2人は岸のためにリムジンを借りたそうで、何も知らない″主役″を出迎え、「ハッピーバースデー！」と、クラッカーを盛大に鳴らしていたのだった。

「ライブ配信中は平野と神宮寺が両サイドから迫り、頬にキスをしようとするも、岸が拒否して未遂に終わる……というドキドキな展開もありました。実はこれ、岸の誕生日を祝福するファンクラブ動画でのとあるシーンを受けての流れだったんです。インライでは半ば悪ノリになっていましたが、お祝いのキスで盛り上がれるほど、岸はメンバーに愛されているのでしょう」（前出・同）

本当に愛されてるリーダー

そんな中、現キンプリメンバー・郄橋海人（26）も、自身のライブ配信中に岸の誕生日に触れたという。30日にゲリラでインスタライブを行った彼は、途中で「きちきゅん、30歳おめでとうだね！ Happiness（ハピネス）兄さんが」と、切り出したのだ。

「『Happiness』とは岸が得意とするワードで、ライブ配信などでポーズを決めながらこの言葉を発する場面も多々あるんです。郄橋もそれを覚えているからこそ、親しみを込めて『Happiness兄さん』と呼んだのでしょう。『30歳ってすごいね。26歳と30歳って結構変わってくるじゃん。左側変わるじゃん、数字。だから、あ！ 岸くんってお兄さんだったんやって思うよ』と、自分の年齢と比較しながら感慨深げに話していました」（同）

SNS上のファンたちは、

〈海ちゃんのゲリラインライで『きちきゅん、30歳おめでとう』が聞けるとはー！ 昨日は岸くんの『genki iwahashi』も聞けたし、連日ハピネス！〉

〈海人が岸くんの名前を出してくれて、玄樹くんもインライのコメントに現れるし、岸くんは本当に愛されてるリーダーだなーってあらためて感じる〉

〈海人が岸くんの誕生日をお祝いしていて、うれしい。いわちもお祝いしてくれたし、つながってるよね〉

〈海人、どうしてもこれは言いたかったんだろうな。変わらず大好きな岸くんへのおめでとう……。これは泣きそうになるぐらいうれしい〉

と、衝撃に包まれていた。

Number_iの結成後、彼らが岩橋やキンプリの郄橋、永瀬廉（26）とステージ上でガッツリと共演する機会はまだない。いつか、禁断のコラボレーションが見られる日はやって来るのだろうか？