「味が良すぎる」って噂♡【スタバ】コーヒーのお供にしたい「新作スイーツ」

食欲の秋到来！ 秋の味覚を使ったスイーツが【スターバックス】にお目見え中です。今回は、ケーキとペストリーから編集部イチオシをご紹介します。ちょっぴり地味な見た目ですが、味わいはマニアのお墨付き！ 季節限定なので、気になったら早めに味わって。

ギャップにキュン！？「パンプキンバスクチーズケーキ」

「味が良すぎる」「クッキーが神」「1位」と、@yuumogu22さんが大絶賛するのは「パンプキンバスクチーズケーキ」\520（税込）。土台はスパイスや大麦入りのビスケット生地で、クリームチーズやホイップクリームをブレンドしたパンプキン風味のチーズケーキをのせた一品です。真っ黒な焦げ目が印象的ですが、実際に食べると苦味はなく、パンプキンの甘さと滑らかなくちどけで、筆者もお気に入りです。

手軽さが嬉しい 「スイートポテト マラサダ」

大人気の「マラサダ」新フレーバーはスイートポテト味。粉糖をまとった生地の中には、焼きいもペースト入り餡とスイートポテトクリームがIN！ カフェタイムはもちろん、朝ごはんや夜食にしても良さそう。\320（税込）とお手頃価格なので、差し入れやちょっとした手土産にもおすすめです。

今日のほっと一息タイムは【スタバ】のコーヒーと新作スイーツに決まり！

writer：Reco.N