【心理テスト】好きな卵料理はなに？答えでわかる「あなたが抱えている人間関係の不安」

人間関係は日々の安心や喜びに深く関わるものですが、同時に悩みや不安の種にもなります。この心理テストでは、あなたが無意識に抱えている人間関係の不安を映し出し、より良いつながりを築くヒントを探っていきます。

Q：あなたが好きな卵料理は以下のどれですか？

A：目玉焼き

B：ゆで卵

C：玉子焼き

D：スクランブルエッグ

あなたはどれを選びましたか？それでは結果をみてみましょう。

【この心理テストでわかること】「あなたが抱えている人間関係の不安」

食べ物の好みには、その人の本性があらわれます。あなたが気づいていない自分があらわになるのです。あなたが好む卵料理から、「あなたが抱えている人間関係の不安」を探れます。

A：目玉焼き…周囲に理解されない

目玉焼きが好きなあなたは個性的な感性を持ち、人とは少し違う視点で物事を捉えるタイプです。

その魅力は独自性となって輝きますが、周囲に理解されないのではと感じやすく、人間関係で孤独感を抱えることがあります。「どうせ分かってもらえない」と心を閉ざし、会話が減ったり表情が硬くなったりするサインが出やすいでしょう。

けれども、あなたのユニークさは周囲に新しい気づきを与える力です。理解されにくさを恐れず、少しずつ自分を表現することで人間関係は深まっていきます。

B：ゆで卵…異性に愛されない

ゆで卵が好きなあなたは真面目で誠実、恋愛に対してもひたむきな姿勢を持つ人です。

その分「自分は異性に本当に愛されているのか」と疑いが芽生えやすく、無意識の不安を抱えやすいでしょう。過剰に好きな相手の言動を気にしたり、少しの変化で不安定になったりするサインが出ます。殻に守られたゆで卵のように、心を閉じ込めてしまう一方で、愛情を求める気持ちは強いのです。

素直に「大切にされたい」と伝える勇気を持てば、不安はやわらぎ関係もより穏やかになります。

C：玉子焼き…本音で人と付き合えない

玉子焼きが好きなあなたは空気を読み、相手に合わせて立ち回ることが得意なタイプです。

そのため人間関係は円滑に見えますが、「本当の自分を見せたら嫌われるのでは」という不安を無意識に抱えているようです。なので、気を遣いすぎて疲労感が強まり、心の余裕がなくなるサインが出ます。甘さを含む玉子焼きのように人当たりは良いけれど、自分の味を抑え込みすぎているのかもしれません。

本音を少しずつ伝えることで、人との距離は自然に縮まり、関係も深まっていくでしょう。

D：スクランブルエッグ…気軽に人に頼れない

スクランブルエッグが好きなあなたは自立心が強く、どんな状況でも自分で解決しようとするタイプです。

その姿勢は立派ですが、「人に迷惑をかけたくない」という思いが強すぎて、気軽に頼れない不安を抱えています。そのためある日突然、疲れがどっと出たり、集中力が途切れるサインが表れやすいでしょう。スクランブルエッグのように、柔軟に混ざり合うことが求められる場面で孤独感を強めてしまうことも。

けれど、本当に信頼できる人は、頼ることで絆を深めることができます。弱さを見せることが、人間関係の安心につながっていくはずです。