まさか100均で買えるなんて！専門店で買うと高そう…！テレビでもよく見る有名な食器
商品情報
商品名：景徳鎮ニューボン青磁丸皿
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
テレビでもよく見かける！まさかのダイソーで「景徳鎮」のお皿を発見！
食器のバリエーションが豊富なダイソー。手頃な価格ながら、中には専門店で販売されていてもおかしくないような、本格的な食器が手に入ることも…！
今回は、そんなダイソーで見つけた『景徳鎮ニューボン青磁丸皿』という商品を紹介します。
価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。
「景徳鎮（けいとくちん）」とは、中国の江西省東北部に位置する景徳鎮市の窯で製造された陶磁器です。
こちらのお皿に刻印されている「景徳鎮製」とは、景徳鎮市で製造された陶磁器の品質や産地を示す表現で、「〜で作られたもの」という意味で使われるそうです。
景徳鎮はテレビ番組「開運！なんでも鑑定団」などでもよく目にしていたので、まさかダイソーで買えるということに驚きました！
景徳鎮の代表的な種類として、青磁、白磁、青花磁器、色絵磁器、色釉磁器などがあります。
今回購入したこちらは青磁です。微量な鉄分を含む釉薬をかけて高温で焼くことにより、青緑色に発色するのが特徴の陶磁器です。
ケーキなどのデザートの盛り付けにちょうどいいサイズ感◎
澄んだ色合いが上品でお洒落な雰囲気。
存在感がありつつも控えめなので、食卓になじんでくれます。
サイズ感が小ぶりなので、ケーキなどのデザートの盛り付けにちょうどいいかと思います。
晩酌のおつまみを盛り付けるのにもぴったり。
お刺身なども相性が良く、お店で出てくるようなメニューのように見えます！
今回はダイソーの『景徳鎮ニューボン青磁丸皿』を紹介しました。
今回購入したものはミニサイズのお皿でしたが、お茶碗や大きめのお皿なども展開されていました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。