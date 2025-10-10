バスケットボールＢ１の京都ハンナリーズはこのほど、ポイントガード（ＰＧ）・小川麻斗が実施する社会貢献プロジェクト「ｗｉｔｈ Ａ」について発表した。

小川は今季、千葉ジェッツから期限付き移籍した２４歳。ひとり親家庭で育ったことから、今プロジェクトでは同じ境遇の方々への支援をメインに活動する。ひとり親家庭限定のバスケクリニック、イベント実施や試合招待などで、バスケットボールを通じて、子ども達に夢を持つことの大切さや将来の目標を育てること、競技の普及・育成を目的とする。

今後予定する活動は

〈１〉京都市内ひとり親世帯対象のホームゲームご招待（１０月２５、２６日のアルバルク東京戦で各日５０人）

〈２〉ひとり親世帯親子向けのスペシャルクリニック（１１月、来年２月の２回開催予定）

〈３〉チャリティー活動として、小川の３点シュート成功数×バスケットボール１球を京都のこどもたちへ寄付

小川麻斗「前クラブから引き続き、『ｗｉｔｈ Ａ』を進めていけること、とてもうれしいです。色々な企画を通して子ども達に『元気』『勇気』『希望』を与え、『家族の大切さ』を実感してもらえたらと思っています。また新たな取り組みとして、試合でのスリーポイント成功数に応じたチャリティーも実施します。自分の活躍がこどもたちの支援に直接つながるということで、さらに責任を感じますし、一生懸命取り組みたいと思います。よろしくお願いいたします！」