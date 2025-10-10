100均の家電ってこんなに進化してるんだ！専門店に並んでそうな300円イヤフォン

今回ご紹介するのはダイソーのイヤホン。最近は100円で購入できるものから、1,000円のものまで数多く並んでいます。そこで筆者が購入したのは比較的お安めの330円（税込）商品。パッケージから高見えで、家電量販店に並んでいそうなクオリティです。早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：高音質ステレオイヤホン（マイク付、AL-900、ピンク／ゴールドカラー）

価格：￥330（税込）

型式：ダイナミック型

ドライバー：直径10mm

出力音圧レベル：104±3dB

再生周波数帯域：20Hz〜20,000Hz

インピーダンス：16Ω

プラグ：直径3.5mm 4極ステレオミニプラグ

マイク周波数特性：100Hz〜10,000Hz

指向特性：全指向

感度：−42±3dB

ケーブルの長さ（約）：1.2m（Y型）

販売ショップ：ダイソー

これがダイソー商品って本当？！パッケージから高級感漂うイヤホン

ダイソーの電気小物売り場でおしゃれなパッケージのイヤホンを発見！その名も『高音質ステレオイヤホン（マイク付、AL-900、ピンク／ゴールドカラー）』です。

まるで家電屋さんに並んでいるようなパッケージなのですが、お値段は330円（税込）としっかりダイソー価格です！

商品自体もかなり高見え。

しかもマイクリモコン付きで、ボタンを一度押すと音楽の再生と停止、着信時の受話・終話ができます。

300円とは思えないクオリティ！お手頃価格の優秀イヤホン

今回はPCに接続して使用。気になる音質は、高いイヤホンと比べるとさすがに物足りなさを感じますが、ざらつきもなくクリアに聞こえます。

有線なので接続もラクラク。330円（税込）というお値段を踏まえれば、十分すぎるほどの性能でした。

今回はダイソーで購入した『高音質ステレオイヤホン（マイク付、AL-900、ピンク／ゴールドカラー）』をご紹介しました。

イヤホンを忘れてしまったというときや、予備用のイヤホンが欲しいという方は、コンビニなどで購入するよりもお安いので、ぜひチェックしてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。