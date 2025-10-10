ドジャースは9日（日本時間10日）、タナー・スコット投手（31）が負傷により登録メンバーを外れ、代わりにジャスティン・ロブレスキ（25）投手がロースター入りすることを発表した。

試合前の会見でデーブ・ロバーツ監督は、スコットは下半身の膿瘍（のうよう）の切除手術を受け、ロースターから外れたと説明。症状が出始めたのは7日（同8日）、ロサンゼルスでのワークアウトの日だったという。

スコットの異常を察知していたにもかかわらず、ドジャースは8日（同9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦の前にロースター変更は行わなかった。結果として、第3戦では慣れないリリーフ登板した左腕カーショーが2イニングで5失点と痛打される結果になっている。

それに関し、第4戦の試合前にフィールドでメディア対応したドジャースのブランドン・ゴームズGMは「（第3戦に）間に合わなくなるまで状況がはっきりとは分からなかったから」と話した。もっとも、スコットの代役でロースターに入ったロブレスキ投手は7日、ワークアウト時に行われたライブBPで約20球を投げていた。それゆえ、ゴームズGMは「彼は連投はほとんどやったことがないから、（ロースターに登録されていても）状況は変わらなかっただろう」とも述べている。

（ロサンゼルス・杉浦大介通信員）