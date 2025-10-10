BTS・J-HOPE、初単独ワールドツアードキュメンタリー映画公開へ「忘れません、この場所が僕のSafety Zone」
7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開されることが10日、発表された。
【写真】「まるで別世界」ルイ・ヴィトンの世界に溶け込むBTS・J-HOPE
BTSのメンバーとして世界的な人気を誇る一方、ソロアーティストとしても独自の表現を追求し続けるJ-HOPE。2025年に初の単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』を全世界16都市で33公演を開催し、52万4000人を動員した。
今回のツアーでは、初のソロアルバム『Jack In The Box』とスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1'』の世界観を軸に、HIPHOP、ロック、ポップなど多彩なジャンルが融合した重厚なサウンドと緻密な照明演出、ダンサーたちとのダイナミックなダンスパフォーマンスで世界中のファンを魅了。「忘れません、この場所が僕のSafety Zoneですから」と伝えた。
常に歩みをともにしてきた世界中の「ARMY」（ファンネーム）とともに成長を続けてきたアーティストJ-HOPEの進化を見せつけたステージだけでなく、今回の映画では、自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューのほか、リハーサルの様子、公演中にバックステージで見せるJ-HOPEのさまざまな表情など、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった「Killin’ It Girl（Solo Version）」のパフォーマンス、JIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録している。
ポスタービジュアルには、まぶしいスポットライトを浴び、圧倒的なカリスマ性を放ちながらステージに立つJ-HOPEの姿が刻まれている。世界的スターとして頂点に立ったJ-HOPEが魅せる、渾身のステージ。その熱狂と感動を劇場の大スクリーンで全身に浴びることができる。
