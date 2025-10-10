営業所課長まで参戦

大分交通バスの公式Xアカウントが、難易度の高い「車両感覚チャレンジ」企画の動画を公開しました。この動画を見たSNSユーザーからは、運転士の技術の高さに驚きを示すコメントが寄せられるなど、反響を呼んでいます。

【動画】すごすぎ…これがSNSで話題の「プロの運転士によるスゴ技」です

この動画では、雑巾を地面に置いて見えなくなった状態から、バスの左前タイヤを雑巾の上に停められるかを同社の運転士が検証したもの。このチャレンジには運転歴2年目から20年以上の運転士、運転職を離れた営業所課長が参加し、20年以上のキャリアを持つベテラン運転士が、見事に左前タイヤを雑巾の上にピタリと止めています。

この投稿を見たSNSユーザーは「運転席から見えないのにピッタリ停められるの凄すぎます!!長年の運転技術の結晶です」「ベテランの技って凄いなあ」「さすがです！」「ここまで来ると、車両と一体化してる感じよね」「これ普通車でも難しいと思うな」「やってみたいな」といったコメントを公式アカウントへ寄せています。