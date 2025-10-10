「使いやすいサイズ感！」「とにかく可愛い！」おにぎりみたいな100均のお皿

食器の種類が豊富なダイソーで、素敵な商品を発見！なんと、おにぎりのような可愛いデザインのお皿が並んでいて、スルーせずにはいられませんでした♡質感も凝っていて、食卓になじみやすい色合いも見どころ。シンプルながらほんのり個性が光るデザインで、食卓を明るく、楽しく彩ってくれること間違いなしですよ♡

商品情報

商品名：皿（マットおにぎり）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：17cm

OK：食洗機、電子レンジ、熱湯

NG：オーブン、直火、急熱・急冷

販売ショップ：ダイソー

シンプルながらほんのり個性的！ダイソーでおにぎり風の可愛いお皿を発見♡

食器の種類が豊富なダイソーで、気になる商品をゲットしてきました！今回ご紹介するのは『皿（マットおにぎり）』という商品。

おにぎりのようなデザインの可愛いお皿です。セリアでもこういったユニークな食器を目にしますが、ダイソーでこの手のお皿が販売されているのは珍しいなと思い購入してみました！

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、食器売り場に陳列されていました。

さらりとしたマット調の質感で、手にしっくりなじむ陶器です。

全体はやさしい白地がベース。どんな食卓にもなじみやすいナチュラルなトーンです。

海苔を表現している部分は手塗り風です。はみ出している部分もありますが手作り感があり、かえって温かみを感じます。

シンプルだけど個性的。模様は控えめながらユニークで、他の器と並べたときにちょっとしたアクセントをきかせます。

シンプルながらほんのり個性のある器が好きな方、プチプラでも雰囲気のある和食器を集めたい方におすすめです！

主菜の盛り付けや軽食のワンプレートに最適なサイズ感！

サイズは手のひらより少し大きめです。主菜の盛り付けや軽食のワンプレートに最適です。

おにぎり1〜2個＋副菜が、ちょうどよく乗るバランス感だと思います。

この他にも、二回り大きい鉢、大・小サイズのプレート、おにぎりの総柄を用いた茶碗なども展開されているので、ぜひチェックしてみてください！

今回は、ダイソーの『皿（マットおにぎり）』をご紹介しました。

食卓を明るく、楽しく彩ってくれること間違いなし♡気になった方は、ダイソーでお買い物の際に探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。