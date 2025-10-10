『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』来年2月13日公開決定で場面写真解禁 人気エピソード配信も決定
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年2月13日に公開されることが、『銀魂』主人公・坂田銀時の誕生日である10月10日、発表された。あわせて、炎の中で笑みを浮かべる銀時の場面写真が解禁された。
【動画】ギャグなし！シリアスな雰囲気 『銀魂』新作映画のティザー映像
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で「お前にゃ俺の火は消せねェよ。俺達の火は消せやしねェ。」と銀時のアツいせりふから始まる特報映像には、銀時、新八、神楽の万事屋メンバーのほか、月詠、晴太、日輪、神威、鳳仙といった“吉原炎上篇”に登場するキャラクターたちの姿。
場面写真には、火の粉が舞い散る猛火の中で、不敵な笑みを浮かべてみせる銀時の姿が描かれている。銀時の額から首にかけて血が流れており、燃え盛る炎の中で壮絶な戦いが繰り広げられることを予感させる。
また、きょう10日でYouTube『銀魂チャンネル』は開設5周年を迎えた。それを記念して、チャンネルでこれまで期間限定配信されたエピソードの中から再生数上位トップ3の人気エピソードを配信する。20年10月、映画『銀魂 THE FINAL』（2021）の公開前にオープンした同チャンネルは、登録者数約70万人。これまで数々のテレビアニメエピソードや劇場版を配信しファンとともに歴史を刻んできたが、一体どのエピソードが最も視聴されていたのか。きょう10日午後8時より期間限定で配信される。
