「おにぎりが1000円」物価高のNYで暮らす人たちのリアル。チップは大盤振る舞い、残高を気にせずクレカ払いでも「なんとかなる」
ニューヨーク在住23年、人気ブランド「Supreme」でテクニカルデザイナーを務めるYouTuberのあっちさん。米国の経済ニュースや現地の様子を伝えるYouTubeチャンネル「NEW YORK STYLE /ニューヨークのリアルな声」は、開設わずか1年余でチャンネル登録者数10万人を突破。9月には書籍『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』を上梓した。
今回は、一時帰国中のあっちさんに緊急インタビューを敢行。物価高が続く米国生活の現状とそこで生き抜く人々のリアルを語ってもらった。
◆「おにぎりが1000円」ニューヨーク物価のリアル
世界でもっとも物価の高い都市ニューヨーク。日本でも10月に入り、値上げラッシュを迎えているが、ニューヨークで暮らす人々は日々の生活をどう送っているのだろうか。
「コンビニのおにぎりは約2.95ドル、日本円でおよそ440円。そしてちょっと良いおにぎりなら7ドル（1,000円超）はします。お弁当もかつては10ドル前後だったのが、今は14〜15ドル（2,100〜2,250円）が相場ですね。
実はこの取材の前にゴーヤチャンプルー定食を食べてきたんですけど、お支払いは1200円。これをニューヨークで食べようとすれば28ドル（約4,200円）は下らないと思います。一緒にいた米国人のパートナーは“Super cheap！（超安い！）”と驚いていました」
値上がりしているのは食品だけではない。1年前は23ドルだったキッチンペーパー（12ロール）が、今では30ドルに値上がり。また、昨年あっちさんが買ったカメラ機材の価格も1年で3割以上上昇していたとか。円安や関税の影響もあるが、日常的に「値上がり」を突きつけられるのがニューヨークの現実だ。
◆レストランの会食は持ち寄りのホームパーティーに。NYの節約術
こうした物価高は人々の行動様式を大きく変えた。
「かつてTikTokでは“高級バッグを買っちゃった〜！”と消費を煽るインフルエンサーの投稿が人気でしたが、今は“どれだけ節約できたか”を発信するのがトレンドです。最近は大量解雇された、車上生活を余儀なくされた……という生活の苦境を訴える投稿も並んでいますね」
あっちさん自身も数年は割高なディナーは控え、友人との集まりもレストランではなく持ち寄りのホームパーティーが増えたとか。
「外食もチャイナタウンやメキシコ料理店など、比較的リーズナブルな店を選びますね。普段は自炊をしています。私はサーモンを季節の野菜と一緒にオーブンでグリルをしたものや、パートナーはチキンファヒータ（鶏肉をトルティーヤで包む料理）をよく作ってくれます」
支出の見直しも欠かせない。これまで月額150ドル（約2万2000円）の会費を支払っていたジムを解約し、自転車通勤にシフトした。
「毎日、ウエスト・ソーホーにあるオフィスまで45分間かけて通っています。混雑した地下鉄に乗らなくなったせいか、最近はあまり風邪を引かなくなった気もします。アメリカの医療費は高額なので、これも運動を兼ねた節約なのかしれませんね」
◆NYで「家賃ゼロ」の衝撃のカラクリ
あっちさんは現在、パートナーとふたり暮らし。1か月の生活費は、「旅行など特別な出費がない月であれば、平均して2000ドルほど（日本円にして約30万円）」と明かす。「とにかくお金がかかる」という印象のニューヨークにしては比較的、リーズナブルな気がしなくもない。
「私が倹約家なことや子どもがいないことに加えて、家賃がかかっていないのも大きい気がします」
まさかの「家賃ゼロ」の理由は次のとおり。
「タウンハウス（※）を丸ごと購入し、私たちは1階部分に住んで、他の部屋を貸し出しているんです。ニューヨークでは家賃はもっとも高額な支出ですが、これにより家賃が無料、あるいは黒字になっているので、生活費が大きく抑えられているのだと思います」
