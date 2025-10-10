サッカー日本代表DF長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（40）が9日までに、インスタグラムを更新。4歳の三男と2人で料理をしたことを報告した。

平は「一緒にクッキング 私がキッチンに立つと『ママお料理頑張ってー』と必ず言ってくれる3番目のbebe 作り始めると『作りたい！！』と言って椅子を持ってきた」と三男の様子をつづった。

続けて「子供の主張（意思）だから出来ることはなるべくトライさせなきゃ！と思いアレもコレもお願いしてみた え？出来るの？！と驚くぐらいどのミッションも淡々とクリアする4歳！！ぶんぶんチョッパーの使い方がうますぎて爆笑したらbebeもアハハハハハッと嬉しそうに大声で笑ってる炒めるのも上手！！」と料理をする三男の姿を写真で投稿し「チャチャッとチャーハンが出来上がったので豚フィレの生姜焼きもお願いしたらバッチリ味見してくれた」と出来上がった料理も披露した。

平は「一緒にトライすることで子供達の成長を感じることができた 嬉しかったナ」と喜びを記した。

この投稿にフォロワーからは「ぶんぶんチョッパーの手つきがプロすぎてびっくり」「素敵なママだし凄いお子さんですね」「一緒にお料理できるのすごいですね」とコメントが寄せられている。