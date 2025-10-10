

（画像：アニメ『チ。―地球の運動について―』公式サイトより）

【画像でわかる】｢鬼滅｣と｢チ。｣でファンが感じる魅力がこんなに違う

近年、マンガ作品はアニメ化をきっかけに人気や支持層を大きく広げるケースが増えている。

代表例が『鬼滅の刃』で、アニメ放送を契機に原作の売り上げが急拡大し、映画も記録的なヒットを収めるなど社会現象に発展した。一般的に大ヒット作品の多くは魅力的なキャラクターが話題を牽引し、グッズやSNSでの拡散を通じて人気が拡大するケースが多くみられる。

一方で、キャラクター人気だけでなくテーマ性を軸にした作品はどこまで拡大できるのか。本記事では、インテージが所有するIP（知的財産）に関する調査データベース「IPファン-kit」を用いて検証する。

調査結果から着目したのは、2024年にNHKで放送された『チ。―地球の運動について―』である。この作品は、アニメ化をきっかけに、認知率は7倍、好意率は8倍へと大きく成長した。

「マンガ大賞」からアニメ化で認知・好意が拡大

『チ。―地球の運動について―』は魚豊（うおと）氏による歴史フィクションで、地動説を追い求める人々を描いた作品だ。「マンガ大賞2021」で2位にランクイン、2024年秋には、NHK総合でアニメ化。地上波放送に加え、Netflixでの全世界配信やABEMAでの無料配信も行われ、放送直後には国内外で大きな話題を呼んだ。





インテージの「IPファン-kit」によると、『チ。―地球の運動について―』は「マンガ大賞2021」2位ランクイン後からアニメ放映終了までに認知率が約7倍、好意率が約8倍に拡大。認知率は3％台から21.8％へ、好意率は4.9％に達した。アニメ放映をきっかけに「認知拡大」と「好意定着」が同時に進んだ点が特徴である。

調査データでは、「設定・テーマが良い（21.0%）」や「勉強になる（19.4%）」「ストーリー・シナリオが良い（19.3%）」が魅力要素の上位に挙がった。

多くのヒット作では「キャラクターデザイン」や「感動」といったビジュアル・情緒的な要素が高く評価される傾向があるが、『チ。―地球の運動について―』ではテーマ性やメッセージ性の評価が特に強かった点が特徴である。人気作がキャラクターや情緒的要素を中心に支持を集めるケースが多い中で、『チ。―地球の運動について―』はテーマ性やストーリーの力を軸にファンを獲得したと推測できる。





テーマ性で際立つ『チ。―地球の運動について―』の独自ポジション

ここからは、他の作品と比較しながらデータを分析してみる。ここでは、作品の支持がテーマ性によるものか、キャラクターによるものかを整理するため、バブルチャートを用いて分析している。縦軸には「設定・テーマが良い」、横軸には「キャラクターデザインが良い」という魅力評価を置き、各作品をプロットしている。

さらに、円の大きさは好意率を示しており、大きいほど支持が強い作品であることを意味している。また、グラフ上には全体の傾向を示すために“斜めの線（近似曲線）”を引いている。



（出所）インテージ「IPファン-kit」

この線に近い位置にある作品は、「テーマ性」と「キャラクターデザイン」の両軸が評価されており、幅広い支持を得やすい傾向にあると考えられる。一方で、『チ。―地球の運動について―』は「テーマ性」への評価が突出して高く、「キャラクターデザイン」の評価は相対的に控えめという構図がデータから読み取れる。

つまり、『チ。―地球の運動について―』は、ヒット作品の中でもテーマ性が際立って評価され、その強みを軸に成長した点が特徴だといえる。

市場への示唆：テーマ性評価型作品の展開可能性

こうしたテーマ性が高く評価される作品は、今後どのように広がりが考えられるだろうか。キャラクター評価が高い作品とはメディアミックス展開の方向性が異なると思われる。

キャラクター評価が高い作品はグッズや商品タイアップとの相性が良いのに対し、テーマ性が高く評価される作品は、物語に結びついたイベントや、実写展開（映画化・ドラマ化・舞台化など）を通じて接点を増やしやすい。作品そのものの鑑賞体験を土台に、こうした場を段階的に重ねていくことで、接触機会を広げられる可能性がある。『チ。―地球の運動について―』は、その方向性を示す最新の事例といえるだろう。

実際の動きとして、2025年春には日本科学未来館で特別展が開催され、秋からは舞台版の上演もスタートした。いずれも、作品の題材を手がかりに新たな来場・鑑賞の接点を増やす取り組みと位置づけられる。こうした展開は、作品の強みがキャラクターに限られなくても、テーマ性や物語を手がかりにファン接点を広げられることを示している。

キャラクターグッズ主導ではない体験価値

このような展開を示した先行例も存在すると筆者は考えている。代表的な作品が『DEATH NOTE』だ。“名前を書けば人が死ぬノート”という強い設定とサスペンスの物語性を核に、TVアニメ化、実写映画化、テレビドラマ化、舞台化、さらに海外版の配信へと媒体をまたいで接点を拡大してきた。

キャラクターグッズ主導ではなく、読む・観るという作品そのものの体験価値が支持の中心になった点が特徴的である。テーマ性やストーリー評価がアニメ化後の拡大に結びついた点は、『チ。―地球の運動について―』とも重なる点が多い。

結論として、テーマ性が高く評価される作品も、アニメ化を起点に新しい層へ届き、イベントや実写化といった物語起点の展開へと接点を広げられるといえる。今後は、作品の内容に即した「接点設計」をどう組み立てるかが、持続的なファン形成につながるポイントになる。

（久保寺 祐介 ： インテージ リサーチャー）